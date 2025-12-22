"Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea ist tot

© APA, dpa, Markus Scholz home Aktuell News

Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb am Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik, wie ein Sprecher im Auftrag der Familie der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC sagte. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. "Josephine", "On the beach" oder "I Can Hear Your Heartbeat" waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. "Driving Home For Christmas" wurde zum Klassiker.

von APA