"Driving Home For Christmas"-Sänger Chris Rea ist tot

Chris Rea war für seine rauchige und sanfte Stimme bekannt
©APA, dpa, Markus Scholz
Der britische Sänger Chris Rea ist tot. Er starb am Montagmorgen im Alter von 74 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik, wie ein Sprecher im Auftrag der Familie der Nachrichtenagentur PA sowie der BBC sagte. Bekannt war der Musiker für seine rauchige und sanfte Stimme. "Josephine", "On the beach" oder "I Can Hear Your Heartbeat" waren in den 80er- und 90er-Jahren Ohrwürmer. "Driving Home For Christmas" wurde zum Klassiker.

von

Doch Chris Reas musikalische Leidenschaft lag woanders. In den vergangenen Jahrzehnten widmet er sich seinem geliebten Blues. Schwere gesundheitliche Probleme, die ihn fast das Leben gekostet hätten, bewegten ihn zum Stilwechsel. Nach überstandener Krebserkrankung gründete er ein eigenes Label, auf dem er seit 2002 mehrere Blues-Alben veröffentlicht hat.

Über die Autoren

