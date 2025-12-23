News Logo
Pop-Star Barry Manilow hat Lungenkrebs

Menschen
Lungenkrebs-Diagnose: Sänger Barry Manilow
Pop-Star Barry Manilow ("Mandy") hat öffentlich seine Lungenkrebs-Diagnose geteilt. "Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss", schrieb der 82-Jährige auf Instagram. Er habe zuvor viele Wochen unter einer Bronchitis gelitten. Danach habe sein Arzt ein MRT machen wollen, "um sicherzugehen, dass alles okay ist".

So habe man den Fleck auf der Lunge gefunden. "Es ist pures Glück (und ein guter Arzt), dass es so früh gefunden wurde", sagte Manilow - das seien gute Nachrichten. Als Nächstes stehe eine Operation an, um den Fleck zu entfernen. "Die Ärzte glauben nicht, dass er gestreut hat und ich mache Tests, um das zu bestätigen." Chemotherapie und Bestrahlung brauche er zunächst nicht - "nur Hühnersuppe und Wiederholungen von "I Love Lucy"", eine US-Sitcom aus den 50er-Jahren.

Im Zuge der Erkrankung verschiebt Barry Manilow zahlreiche Arena-Konzerte, die im Jänner stattgefunden hätten. Doch im Februar plant er schon wieder aufzutreten. Und er rät seinen Fans: "Vergesst nicht: Wenn du nur das kleinste Symptom hast ... Lass dich untersuchen!"

