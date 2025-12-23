"Stranger Things"-Stars haben Kate Bush ein wenig satt

Die Hitserie, die auf ihr Ende zusteuert, ist eine Hommage an die Filme und die Musik der 80er-Jahre. Als "Stranger Things" im Sommer 2016 beim Streamingdienst Netflix Premiere hatte, war Schnapp erst elf Jahre alt. Der Darsteller, der Will Byers spielt, verbrachte einen Großteil seiner Jugend mit den Dreharbeiten. Dabei tauchte er tief in die Popkultur des Jahrzehnts ein.

"All das bedeutet mir unglaublich viel und ist ein so großer Teil meines Lebens - besonders die Musik", erzählte Schnapp, der "Africa" von Toto oder "Every Breath You Take" von The Police zu seinen Lieblingsliedern aus der Zeit zählt. "Ich liebe 80er-Musik, und ich höre sie auch heute noch. Sie gibt mir ein Gefühl von Geborgenheit."

Auch sein Co-Star Caleb McLaughlin (24), der Lucas Sinclair spielt, ist dank "Stranger Things" 80er-Fan. "Das fühlt sich an wie meine Kindheit", sagte Sinclair, der eine 80er-Jahre-Playlist auf seinem Smartphone hat, im dpa-Interview. "Es ist seltsam, weil wir nicht in den 80ern aufgewachsen sind, aber irgendwie sind wir es doch."

Während McLaughlin und Schnapp das in der Serie oft gespielte "Should I Stay Or Should I Go" der britischen Punkband The Clash immer noch gern hören, landet "Running Up That Hill (A Deal with God)" von Kate Bush bei den beiden vorerst wohl auf keiner Playlist mehr.

Der 1985er-Hit von Kate Bush spielt eine wichtige Rolle in der vierten "Stranger Things"-Staffel. Dank der Serie erlebte das Lied ein Revival, toppte in mehreren Ländern die Charts und ging im Internet viral. "TikTok ruiniert einfach manche Dinge", sagte Schnapp mit Blick darauf, dass der Song beim Streamingdienst in Tausenden Videos zu hören war.

"'Running Up That Hill' ist ein Klassiker und wir lieben das Lied", betonte McLaughlin und lachte. "Aber ich habe es vielleicht ein wenig satt."

Auch in der fünften und finalen Staffel von "Stranger Things" wird das Publikum "Running Up That Hill" hören. Die ersten vier Folgen wurden bereits veröffentlicht. Die Folgen 5 bis 7 erscheinen am 26. Dezember. Das große "Stranger Things"-Finale in Spielfilmlänge ist ab 1. Jänner 2026 verfügbar.