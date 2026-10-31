Quasimodo bei Netflix: Auf welche Theorie sich Vincent Cassels neuer Film stützt

Der deutsche Trailer zu „Quasimodo, die Seele von Paris“ zählt zu den Videos, die auf YouTube in Österreich gerade im Trend liegen. Der Netflix-Film erzählt nicht Victor Hugos Roman nach, sondern geht einer ganz anderen Frage nach.
Der Mann hinter der Romanfigur
Der Netflix-Film „Quasimodo, die Seele von Paris“ baut auf der Annahme auf, dass es für Victor Hugos berühmteste Figur ein reales Vorbild gab. Laut der Ankündigung von Netflix stellt sich der Film das Leben jenes Mannes vor, der Hugo zu Quasimodo inspiriert haben soll. Im offiziellen Trailer ist er ein buckliger Steinmetz, der gejagt wird und für eine Tänzerin, die er liebt, alles riskiert. Die Hauptrolle spielt Vincent Cassel, Regie führt Jean-François Richet.
Ob es diesen Mann tatsächlich gab, ist historisch nicht belegt. Netflix formuliert entsprechend vorsichtig und spricht von einem Mann, der als Inspiration gegolten haben soll. Der Film ist damit keine Verfilmung des Romans, sondern eine fiktive Vorgeschichte auf Basis dieser Annahme.
Paris im Jahr 1830: Cholera und Revolution
Die Handlung spielt laut Netflix in Paris am Vorabend der Julirevolution von 1830. Während sich die Cholera in der Stadt ausbreitet, gerät die Hauptfigur zwischen politische Unruhen und eine unmögliche Liebe. Die österreichische Titelseite bei Netflix beschreibt einen Buckligen, der für medizinische Experimente gejagt wird. Der Film ist dort als Drama und Historienfilm eingeordnet und ab 16 Jahren freigegeben.
Neben Cassel spielen laut Netflix unter anderem Karim Leklou, Daphné Patakia, Benjamin Voisin, Noémie Lvovsky und Sébastien Pouderoux. Den Trailer hat Netflix am 30. Oktober veröffentlicht, die deutsche Fassung zählt seither zu den Trend-Videos auf YouTube in Österreich.
Wann der Film auf Netflix startet
Netflix selbst kündigt den Film für den Herbst 2026 an, einen genauen Termin nennt der Streamingdienst auf seinen eigenen Seiten bisher nicht. Mehrere Branchenportale geben den 27. November als Starttermin an. Der Film soll dann auch in Österreich und Deutschland abrufbar sein, auf der österreichischen Netflix-Seite ist er bereits gelistet.
Was der Film mit Hugos Roman zu tun hat
Victor Hugos Roman erschien am 16. März 1831 unter dem Titel „Notre-Dame de Paris“, also nur wenige Monate nach der Julirevolution, in deren Vorfeld der neue Film spielt. Der Roman selbst ist im 15. Jahrhundert angesiedelt und erzählt vom Glöckner Quasimodo, der Tänzerin Esmeralda und dem Archidiakon Frollo. Bekannt wurde er im deutschen Sprachraum vor allem als „Der Glöckner von Notre-Dame“.
Der Stoff wurde laut der Übersicht in der Wikipedia vielfach verfilmt, etwa 1923 mit Lon Chaney, 1939 mit Charles Laughton unter der Regie von William Dieterle und 1956 mit Anthony Quinn. Einem jungen Publikum ist die Figur vor allem durch den Disney-Zeichentrickfilm von 1996 bekannt, der mit einem glücklichen Ende vom Roman abweicht. Richets Film geht nun einen anderen Weg und erzählt nicht die bekannte Geschichte, sondern die Geschichte davor.
Quellen
Netflix Tudum: All the New Netflix Movies to Cozy Up with This Fall (26. August 2026)
Netflix Österreich: Quasimodo, die Seele von Paris (2026)
Netflix auf YouTube: The Hunchback, Soul of Paris, Official Trailer (30. Oktober 2026)
Wikipedia: The Hunchback of Notre-Dame (2026)
Weitere Quelle: What’s on Netflix, The Hunchback, Soul of Paris: Netflix’s New Quasimodo Movie Gets First Looks and Release Date (24. September 2026)