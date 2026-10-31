Quasimodo bei Netflix: Auf welche Theorie sich Vincent Cassels neuer Film stützt

Der Netflix-Film „Quasimodo, die Seele von Paris“ baut auf der Annahme auf, dass es für Victor Hugos berühmteste Figur ein reales Vorbild gab. Laut der Ankündigung von Netflix stellt sich der Film das Leben jenes Mannes vor, der Hugo zu Quasimodo inspiriert haben soll. Im offiziellen Trailer ist er ein buckliger Steinmetz, der gejagt wird und für eine Tänzerin, die er liebt, alles riskiert. Die Hauptrolle spielt Vincent Cassel, Regie führt Jean-François Richet.

Ob es diesen Mann tatsächlich gab, ist historisch nicht belegt. Netflix formuliert entsprechend vorsichtig und spricht von einem Mann, der als Inspiration gegolten haben soll. Der Film ist damit keine Verfilmung des Romans, sondern eine fiktive Vorgeschichte auf Basis dieser Annahme.