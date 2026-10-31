Mars-Meteorit aus der Sahara: Was der über vier Milliarden Jahre alte Stein verrät

Der Meteorit Teghaza 001 ist laut dem Jet Propulsion Laboratory der NASA vor mehr als 4,1 Milliarden Jahren entstanden und damit einer der drei ältesten Marsmeteoriten, die bisher auf der Erde gefunden wurden. Der knapp 800 Gramm schwere, rosafarbene Stein wurde 2022 in der Sahara entdeckt und ist nach der Salzebene Teghaza in Mali benannt, wo er gefunden wurde. Eine erste ausführliche Beschreibung ist am Donnerstag im Fachjournal Science erschienen.

Das Besondere daran: Der Stein stammt nach Einschätzung des Forschungsteams aus einer Region des Mars, von der es bisher keine Probe gab. „Das ist unser erstes Stück Marskruste aus einem Teil des Mars, von dem wir noch nie eine Probe hatten“, sagt Lee Saper, an der Studie als zweitgenannte Person beteiligt und inzwischen am Ames Research Center der NASA tätig. Das Gestein halte fest, wie Wasser und Fels aufeinander einwirkten, und vielleicht sogar einen Abdruck der Marsatmosphäre aus der Zeit, als sie Wasser verlor.