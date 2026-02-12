ABO

Prime Video verfilmt Fitzek-Komödie

++ ARCHIVBILD ++ Fitzek freut sich über die Filmadaption seiner Komödie
©APA, dpa, Britta Pedersen
Amazons Streamingdienst lässt den Fitzek-Bestseller "Der erste letzte Tag: Kein Thriller" verfilmen. "Der deutsche Prime-Original-Film ist das dritte Projekt der Kooperation zwischen Sebastian Fitzek, Ziegler Film und Prime Video Deutschland", teilt der Streamingdienst mit.

von

Zuvor kamen bereits die Thriller "Die Therapie" und "Der Heimweg" als Filme bei Prime Video heraus. "Der erste letzte Tag" sei nun die erste Komödie von Fitzek (54), die als Film adaptiert werde. Wann der Film genau zu sehen sein wird, ist noch unklar. Gerade wird erst gedreht.

"'Der erste letzte Tag' ist eine Geschichte, die mir sehr am Herzen liegt, weil sie anders ist als vieles, was ich sonst schreibe – auch wenn das Thema Tod mich selbst in einer Komödie offenbar nicht loslässt", sagte Fitzek laut Prime.

In dem Buch und Film "Der erste letzte Tag" geht es um einen Mann, der nach einem abgesagten Flug per Mietauto von München nach Berlin fährt. Dabei muss er sich den einzig noch verfügbaren Mietwagen mit einer jungen Frau teilen, die er schräg findet. Schon kurz nach der Abfahrt lässt sich der Mann auf ein Gedankenexperiment seiner Mitfahrerin ein - nämlich den Tag so zu verbringen, als wäre es der letzte im Leben.

In den Hauptrollen werden Christoph Schechinger (bekannt aus der Prime-Original-Serie "Miss Sophie – Same procedure as every year") sowie Sarah Mahita ("Die Jägerin – Gegen die Wut") zu sehen sein. Die Dreharbeiten haben soeben begonnen und finden zum Beispiel in Berlin und Umgebung, Leipzig und Litauen statt.

