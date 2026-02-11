ABO

Margot Robbie: "Wuthering Heights"-Dreh war wie Sommerurlaub

Margot Robbie erlebte zwei Wochen lang blauen Himmel und Sonnenschein
©AFP, APA, GEOFFROY VAN DER HASSELT
Für Hollywood-Star Margot Robbie ("Barbie") und ihre Kollegen verliefen die Dreharbeiten zu "Wuthering Heights" (Kinostart: 12. Februar) in Yorkshire anders als erwartet. Bei den zweiwöchigen Außenaufnahmen in der rauen, weiten Landschaft spielte das Wetter nicht mit.

"Wir hatten gehofft oder erwartet, dass wir Nebel und Regen bekommen würden – genau die Ästhetik, die wir wirklich brauchten. Stattdessen gab es zwei Wochen lang wunderschönen blauen Himmel, Sonnenschein und Hitze", sagte Robbie der Deutschen Presse-Agentur in London. "Ironischerweise fühlte es sich an wie ein Sommerurlaub."

Die 35-jährige Australierin spielt in Emerald Fennells Neuinterpretation von "Wuthering Heights" (deutsch: "Sturmhöhe") die Rolle der Cathy an der Seite ihres Landsmannes Jacob Elordi, der Heathcliff darstellt.

"Für mich ist es eine der größten Liebesgeschichten überhaupt", sagte Robbie. Den Roman von Emily Brontë habe sie mehrmals gelesen. "Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe das Buch, und es hat einfach etwas Zeitloses. Es wurde vor fast 200 Jahren geschrieben, unzählige Male adaptiert, und ich glaube, das wird auch so weitergehen."

Merle Oberon und Laurence Olivier, Juliette Binoche und Ralph Fiennes sowie Charlotte Riley und Tom Hardy sind nur einige der Namen, die schon das unglückliche Paar Cathy und Heathcliff spielten. Von den vielen vorherigen Kino- und TV-Verfilmungen hielt sich Robbie zunächst bewusst fern.

"Ich habe mir nichts angeschaut, bis ich das Gefühl hatte, dass ich Cathy wirklich verinnerlicht habe", sagte sie. "Erst als wir dann wirklich mitten in der Arbeit steckten und ich mir sicher war, dass mich nichts mehr beeinflussen würde, konnte ich mir das anschauen – einfach, um noch tiefer in die Geschichte einzutauchen, weil ich sie wirklich liebe."

