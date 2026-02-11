Britney Spears verkauft Musikrechte für 200 Mio. US-Dollar

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Musik-Stars die Rechte an ihren Songs für große Summen verkauft, unter ihnen Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, David Bowie, Shakira und Paul Simon. Das Geschäft ist unter anderem wegen der zunehmenden Nutzung von Streamingplattformen äußerst lukrativ.

Spears war 1998 als Teenager mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! ... I Did It Again" und "Toxic". Spears Vater hatte 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie. 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Ihr Vater Jamie übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Vormundschaft.