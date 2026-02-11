ABO

128 Millionen sahen Super-Bowl-Show von Bad Bunny

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Großes Publikum für Bad Bunny, aber kein Rekord
©ISHIKA SAMANT, APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Latin-Superstar Bad Bunny hat mit seiner Super-Bowl-Halbzeitshow Millionen Zuschauer vor die Bildschirme gelockt - weniger jedoch als US-Rapper Kendrick Lamar im vergangenen Jahr. Wie aus einer Mitteilung der NFL und Medienberichten hervorgeht, sahen mehr als 128 Millionen Menschen das Spektakel in der Halbzeitpause des Finales der nordamerikanischen Footballliga NFL zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13).

von

Den Berichten zufolge schalteten jedoch weniger Zuschauer ein als im vergangenen Jahr. Mehr als 133 Millionen hatten 2025 den Auftritt von Kendrick Lamar verfolgt. Auch das Finale selbst wurde laut NFL und den Berichten weniger geschaut: 124,9 Millionen Menschen verfolgten im Schnitt das Spiel im Stadion von Santa Clara in Kalifornien. Im vergangenen Jahr sollen es 127,7 Millionen gewesen sein. Sowohl die Halbzeitshow als auch das Spiel 2025 hatten laut Berichten Rekorde aufgestellt.

Bad Bunny, geboren auf der zu den USA gehörenden Karibikinsel Puerto Rico, ist der Künstler der Stunde: Bei den Grammy Awards Anfang Februar gewann er insgesamt drei der Trophäen, darunter für "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" als Album des Jahres. Zuletzt galt er als meistgehörter Künstler des Planeten beim Streamingdienst Spotify. Dass die Wahl als Headliner der traditionsreichen Halbzeit-Show auf ihn fiel, hatte dennoch hitzige Debatten ausgelöst, auch weil der 31-Jährige ein Kritiker der US-Abschiebepolitik ist.

Bei seiner Show, die das "böse Häschen" fast ausschließlich auf Spanisch bestritt, füllte ein detailreiches Set mit puerto-ricanischen Alltagsszenen mit zahlreichen Tänzern, Statisten und Star-Gästen das Spielfeld. Dabei sparte Bad Bunny nicht mit politischen Botschaften, die an den Gemeinschaftssinn unter Amerikanern und die Zugehörigkeit der Latinos appellierten. US-Präsident Donald Trump bezeichnete den Halbzeit-Auftritt als "eine der schlechtesten", die er je gesehen habe.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Verkaufte ihre Musikrechte: Britney Spears
Schlagzeilen
Britney Spears verkauft Musikrechte für 200 Mio. US-Dollar
Margot Robbie erlebte zwei Wochen lang blauen Himmel und Sonnenschein
News
Margot Robbie: "Wuthering Heights"-Dreh war wie Sommerurlaub
Slaughter to Prevail-Sänger Alex Terrible mit Maske
News
Türkische Behörden verbieten zwei Metal-Konzerte
Yeoh erhielt 2023 als erste Asiatin Oscar für die beste Hauptrolle
Schlagzeilen
Michelle Yeoh wird mit Hollywood-Stern geehrt
Bad Bunny sorgt für Spekulationen
Schlagzeilen
Bad Bunny löscht alle Instagram-Beiträge
Causa um Antisemitismus-Vorwürfe lässt Ofarim nicht los
Schlagzeilen
Hotelmitarbeiter äußert sich erstmals öffentlich zu Ofarim
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER