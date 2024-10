Es war das erste Volksbegehren. Es erzielte viermal so viel Zustimmung, wie notwendig war. Es liegt mit 832.353 Unterzeichnern auf Rang 7 von 113 derartigen Ansinnen in der Zweiten Republik. Seine Eintragungsfrist endete am 11. Oktober 1964. Doch das Jubiläum „60 Jahre Rundfunkvolksbegehren“ gibt es nicht. Außer im „Kurier“. Sein damaliger Chefredakteur Hugo Portisch war der Hauptinitiator.

Das ist keine lässliche Unterlassung, sondern strategische Absicht. Denn aktuell feiert der ORF gerade 100 Jahre Radio und 2025 dann 50 Jahre „ZiB 2“, 70 Jahre sich selbst sowie 80 Jahre Zweite Republik. Alle diese Jubiläen hätten ohne das Rundfunkvolksbegehren mehr Schattenseiten – und eines gäbe es wohl gar nicht. Denn die anhaltende Unbotmäßigkeit der „ZiB 2“ ist eine direkte Folge des Bürgerwunsches nach einem unabhängigen gemeinschaftlichen Medium. Bürgerwunsch?