Prompt empören sich Regierung und Opposition in Abstufungen. Medienminister Andreas Babler kritisiert, dass es Spitzenverdiener gibt, „deren Gehalt höher ist als jenes des Bundespräsidenten, während gleichzeitig Leistungskürzungen für das Publikum in den Raum gestellt werden“. Alexander Van der Bellen erhält 367.528 Euro brutto pro Jahr. Außer ORF-Chef Roland Weißmann (427.500) übertreffen ihn die Noch-Besser-Verdiener, Standort-Projektleiter Pius Strobl (451.710) und Ö3-Mann Robert Kratky (472.702).

Babler (288.778) würde am Küniglberg knapp die Top 5 verfehlen, während Kanzler Christian Stocker (328.160) noch in sie käme. Das erinnert an ein Interview, das Armin Wolf (10. mit 266.855) mit ihm vor einem Jahr geführt hat. Der damalige ÖVP-General, Nationalrat und Vizebürgermeister wollte partout nicht zugeben, dass er mehr als der „ZiB 2“-Anchorman einnimmt.

Entsprechend zurückhaltend meint der aktuelle schwarze Generalsekretär Nico Marchetti, „dass die jungen Mitarbeiter ohne großzügige Altverträge oder der Kameramann nicht die sind, bei denen man als Erstes ansetzen sollte“. Das blaue Pendant Christian Hafenecker ortet erwartbar „Gehaltsexzesse“ im „zwangssteuerfinanzierten Privilegienstadl“. Glaubwürdig ist alles nicht. Letztlich sind Politiker wie ORF‘ler öffentlich finanziert. Manche zu gut, andere schlecht. Fast 100.000 Euro Durchschnittsverdienst verstellen den Blick auf das interne Gehaltsgefälle. Seine einzige Lösung ist eine Pensionierungswelle. In Form eines Kahlschlags vernichtet sie aber inhaltliches Kapital – die wertvollste Ressource des Hauses.