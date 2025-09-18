Österreichischer Musiktheaterpreis 2025: Ein Abend voller Glanz, Kunst und großer Stimmen

Bei der festlichen Gala des Österreichischen Musiktheaterpreis 2025, erstmals in Kooperation mit Johann Strauss 2025 Wien, versammelten sich Künstler:innen, Intendant:innen und prominente Persönlichkeiten, um herausragende Leistungen in Oper, Operette und Musical zu würdigen.

Unter der charmanten Moderation von Christoph Wagner-Trenkwitz wurden insgesamt 22 Auszeichnungen vergeben – von Haupt- bis Nebenrollen, von Regie über Orchester bis hin zu Sonderpreisen für Lebenswerk, Wiederentdeckung und Crossover. Die Gala setzte ein starkes Zeichen für die künstlerische Vielfalt und Innovationskraft der österreichischen Musiktheaterszene.

Große Stimmen, mutige Projekte

Initiator und Präsident Karl-Michael Ebner hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass der Preis nicht nur eine Würdigung sei, sondern ein sichtbares Zeichen für die Relevanz und Lebendigkeit des Musiktheaters in all seinen Facetten. Ein besonderes Highlight war die Auszeichnung für das Tiroler Landestheater in der Kategorie „Wiederentdeckung“ für die Produktion Des Simplicius Simplicissimus Jugend. Juror Joachim Leitner lobte das Werk als „große Literatur in kammermusikalischer Form, hochaktuell und eindrucksvoll umgesetzt“.

Auch Tobias Moretti wurde geehrt – mit dem Sonderpreis „Crossover“. In seiner Dankesrede unterstrich er die Notwendigkeit, Wort und Musik in einen intensiven Dialog zu bringen. Ferruccio Furlanetto wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und bedankte sich sichtlich bewegt – auf Italienisch – für „eine Reise von 50 Jahren mit wunderbaren Rollen und Regisseuren“.

Georg Nigl, der den Preis für die beste männliche Hauptrolle erhielt, betonte in seiner Rede die Bedeutung des sozialen Miteinanders am Theater: „Ich liebe die Menschen, die dieses Haus füllen – vor, auf und hinter der Bühne.“