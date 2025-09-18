News Logo
ABO

Österreichischer Musiktheaterpreis 2025: Ein Abend voller Glanz, Kunst und großer Stimmen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
5 min
Artikelbild
©Christian JOBST/Leisure Communications
  1. home
  2. Aktuell
  3. News

Circus-Theater Roncalli wird zur Bühne für die Besten des Landes – Ehrung in 22 Kategorien und prominente Preisträger wie Ferruccio Furlanetto, Tobias Moretti und Georg Nigl

von

Bei der festlichen Gala des Österreichischen Musiktheaterpreis 2025, erstmals in Kooperation mit Johann Strauss 2025 Wien, versammelten sich Künstler:innen, Intendant:innen und prominente Persönlichkeiten, um herausragende Leistungen in Oper, Operette und Musical zu würdigen.

Unter der charmanten Moderation von Christoph Wagner-Trenkwitz wurden insgesamt 22 Auszeichnungen vergeben – von Haupt- bis Nebenrollen, von Regie über Orchester bis hin zu Sonderpreisen für Lebenswerk, Wiederentdeckung und Crossover. Die Gala setzte ein starkes Zeichen für die künstlerische Vielfalt und Innovationskraft der österreichischen Musiktheaterszene.

Große Stimmen, mutige Projekte

Initiator und Präsident Karl-Michael Ebner hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass der Preis nicht nur eine Würdigung sei, sondern ein sichtbares Zeichen für die Relevanz und Lebendigkeit des Musiktheaters in all seinen Facetten. Ein besonderes Highlight war die Auszeichnung für das Tiroler Landestheater in der Kategorie „Wiederentdeckung“ für die Produktion Des Simplicius Simplicissimus Jugend. Juror Joachim Leitner lobte das Werk als „große Literatur in kammermusikalischer Form, hochaktuell und eindrucksvoll umgesetzt“.

Auch Tobias Moretti wurde geehrt – mit dem Sonderpreis „Crossover“. In seiner Dankesrede unterstrich er die Notwendigkeit, Wort und Musik in einen intensiven Dialog zu bringen. Ferruccio Furlanetto wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und bedankte sich sichtlich bewegt – auf Italienisch – für „eine Reise von 50 Jahren mit wunderbaren Rollen und Regisseuren“.

Georg Nigl, der den Preis für die beste männliche Hauptrolle erhielt, betonte in seiner Rede die Bedeutung des sozialen Miteinanders am Theater: „Ich liebe die Menschen, die dieses Haus füllen – vor, auf und hinter der Bühne.“

Austausch, Anerkennung und roter Teppich

Neben der Preisverleihung bot die Gala auch Gelegenheit zum Netzwerken, Feiern und gegenseitiger Anerkennung. Vertreter:innen großer Institutionen wie den Salzburger Festspielen, der Wiener Staatsoper oder dem Musiktheater an der Wien trafen auf Künstler:innen, Sammler:innen, Medienvertreter:innen und zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft.

Zu den prominenten Besucher:innen zählten unter anderem Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, Ex-Bundeskanzler Alexander Schallenberg, die Violinistin Lidia Baich, Sänger Michael Schade, Schauspielerin Maxi Blaha, Juror Markus Haffner (Klangforum Wien) sowie zahlreiche Kulturschaffende wie Xenia Hausner, Eva Schlegel, Constantin Luser und Opernsänger Paul Armin Edelmann.

Musiktheaterpreis als Plattform der Sichtbarkeit

Mit der feierlichen Preisverleihung wurde erneut unter Beweis gestellt, dass Musiktheater in Österreich nicht nur fest in der Tradition verwurzelt ist, sondern mit frischen Impulsen in die Zukunft blickt. Die Innovation und Leidenschaft der Künstler:innen, gepaart mit der Unterstützung durch Medien- und Kulturinstitutionen, lassen die Bühne weiterleben – laut, vielstimmig und grenzenlos kreativ.

Events der Woche

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Fundraising Dinner Leopold Museum: Stimmungsvoller Abend unter dem Motto New Spirits. Zeitgeist der Moderne
Menschen
Fundraising Dinner Leopold Museum: Stimmungsvoller Abend unter dem Motto New Spirits. Zeitgeist der Moderne
Innovation in Politics Awards 2025: Europas beste Demokratieprojekte ausgezeichnet
Politik
Innovation in Politics Awards 2025: Europas beste Demokratieprojekte ausgezeichnet
PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien
Gesundheit
PMCA-Impuls 2025: KI im Pharma-Marketing – von Buzzwords zu echten Strategien
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
Corporate News
Steirisches Landeswappen für die Merkur Versicherung: Anerkennung für über 225 Jahre Engagement in der Steiermark
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Corporate News
„To Be Discussed“: Creativ Club Austria startet neues Diskussionsformat mit Fokus auf Female Skills
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
Reisen & Freizeit
Vienna Coffee Festival begeistert in der Marx Halle
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER