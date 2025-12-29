News Logo
Das Jahr 2025 in Zitaten

Karl-Heinz Grasser war Finanzminister von 2000 bis 2007

Karl-Heinz Grasser

©APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER
Von Koalitionen und Schuldsprüchen bis zum maroden Budget. Die Zitate des Jahres zeigen, was 2025 bewegte – im Großen wie im Skurrilen.

von Maria Mayböck

Ich halte fest, dass das Urteil unrecht und in meiner Überzeugung rechtlich unhaltbar ist

Karl-Heinz Grasser

Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister, wird wegen Korruption und Untreue zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er und seine Anwälte sprechen von einem Fehlurteil.

Leitln, wir haben den Schas gewonnen

Johannes „JJ“ Pietsch

JJ, alias Johannes Pietsch, gewinnt mit „Wasted Love“ die 69. Ausgabe des Eurovision Songcontest.

Ich bin ein Pfarrer, ja, aber deswegen bin ich kein Erzbischof

Josef Grünwidl
Bild

Josef Grünwidl

 © APA-Images / APA / Georg Hochmuth

Josef Grünwidl streitet im April noch ab, Erzbischof Wiens werden zu wollen. Im Oktober wurde er ernannt.

Ich würde VP-Chef Mahrer gerne an die Hand nehmen und mit ihm in der U6 fahren. Ich fürchte mich nicht. Ich bin zu jeder Tages- und Nachtzeit mit der U-Bahn unterwegs – auch in der U6 – und hatte noch nie Bedenken

Michael Ludwig

Wiener Bürgermeister Michael Ludwig unterstreicht im Wiener Wahlkampf die Sicherheit Wiens und koaliert erneut mit den NEOS.

Sie wissen: Heute ist nicht aller Tage. Ich komm wieder, keine Frage

Herbert Kickl
Bild
FPÖ-Chef Herbert Kickl © Imago/Andreas Stroh

FPÖ-Chef Herbert Kickl legt nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP den Regierungsbildungsauftrag zurück.

Ich werde keine Frage mehr beantworten

René Benko

René Benko bekennt sich im ersten Gerichtsverfahren in der Causa Signa nicht schuldig und schweigt großteils. Er wird u. a. wegen Gläubigerschädigung, nicht rechtskräftig, zu zwei Jahren Haft verurteilt.

Das ist nicht mein Spielfeld

Harald Mahrer

Harald Mahrer, ehemaliger WKO-Präsident, tritt nach heftiger Kritik und großem Vertrauensverlust zurück.

Hinter uns liegen die vielleicht schwierigsten, aber gewiss längsten Regierungsverhandlungen der Geschichte unseres Landes

Christian StockerBundeskanzler (ÖVP)
Bild

Christian Stocker übernimmt nach Karl Nehammers Rücktritt die ÖVP und besiegelt die Zuckerlkoalition.

Der Zustand des österreichischen Staatshaushaltes ist besorgniserregend

Markus Marterbauer

Finanzminister Markus Marterbauer zieht bei seiner Budgetrede Bilanz zum „Schwarzem Loch“ in Österreichs Staatshaushalt.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 51+52/2025 erschienen.

