Das Jahr 2025 in Zitaten

Von Koalitionen und Schuldsprüchen bis zum maroden Budget. Die Zitate des Jahres zeigen, was 2025 bewegte – im Großen wie im Skurrilen.
von Maria Mayböck
Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister, wird wegen Korruption und Untreue zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er und seine Anwälte sprechen von einem Fehlurteil.
JJ, alias Johannes Pietsch, gewinnt mit „Wasted Love“ die 69. Ausgabe des Eurovision Songcontest.
Josef Grünwidl streitet im April noch ab, Erzbischof Wiens werden zu wollen. Im Oktober wurde er ernannt.
Wiener Bürgermeister Michael Ludwig unterstreicht im Wiener Wahlkampf die Sicherheit Wiens und koaliert erneut mit den NEOS.
FPÖ-Chef Herbert Kickl legt nach gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP den Regierungsbildungsauftrag zurück.
René Benko bekennt sich im ersten Gerichtsverfahren in der Causa Signa nicht schuldig und schweigt großteils. Er wird u. a. wegen Gläubigerschädigung, nicht rechtskräftig, zu zwei Jahren Haft verurteilt.
Harald Mahrer, ehemaliger WKO-Präsident, tritt nach heftiger Kritik und großem Vertrauensverlust zurück.
Christian Stocker übernimmt nach Karl Nehammers Rücktritt die ÖVP und besiegelt die Zuckerlkoalition.
Finanzminister Markus Marterbauer zieht bei seiner Budgetrede Bilanz zum „Schwarzem Loch“ in Österreichs Staatshaushalt.