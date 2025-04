Das träfe die Achillesferse von Trump. Denn dadurch würden jene Tech-Mogule zur Kasse gebeten, die sich ihm schamlos unterwarfen: Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Co. Die EU-weite Einhebung einer solchen Digitalsteuer wäre aber eine Spekulation auf „Wag the Dog“ (immer noch sehenswerter Film), also dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Konkret: dass die Herren über X, Meta, Amazon usw. ihren Präsidenten bändigen. Es gibt erste Hinweise, dass es so kommen könnte. Denn Trump ließ sich schon von massiven Börsenverlusten korrigieren. Doch keiner weiß, ob das Laune oder Verstand entsprang. Und niemand möge glauben, unter JD Vance würde es besser.

Die ultimative Waffe Digitalsteuer könnte ein Bumerang sein, wenn Ideologiepolitik die Oberhand behält. Denn digital ist Europa von den USA abhängig. Daraus ergibt sich wie in der Verteidigung die Aufgabe für die EU, massiv in Entwicklung von eigenen Alternativen zu Produkten von Microsoft, Alphabet, Nvidia etc. zu investieren. Aber auch in eigene Kommunikationsplattformen. Dafür gibt es einen zu wenig beachteten Ansatz – den 2023 vom ZDF initiierten Public Spaces Incubator (PSI). Neben den Mitgründern SRG, RTBF (Belgien), CBC (Kanada) beteiligen sich auch ARD und ABC (Australien) schon daran. Es geht um Tools zur Öffnung öffentlich-rechtlicher Websites für Publikumsdiskussionen.