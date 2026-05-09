Auftakt zum Song Contest mit dem "Turquoise Carpet Event"

Wenige Stunden zuvor sperrt auch das am Rathausplatz situierte Eurovision Village und damit die größte Fanzone des Events seine Tore auf. Hier werden im Laufe der nächsten Tage etliche Künstlerinnen und Künstler auftreten, vor allem aber können die beiden Halbfinals am 12. und 14. Mai sowie das große Finale am 16. Mai von bis zu 30.000 Menschen beim Public Viewing verfolgt werden. Am Samstag spät in der Nacht entscheidet sich schließlich, wer auf Österreichs ESC-Sieger JJ folgt und die begehrte Trophäe in die Höhe stemmen darf. Moderiert werden die Liveshows von Victoria Swarovski und Michael Ostrowski.