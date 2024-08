Nehammer pokert hoch mit gezielten Koalitionsaussagen

Die Leistung ist nicht als bedingungsloses Einkommen, sondern als Starthilfe gedacht. Relevanter als die Höhe ist daher, wie sehr sie dieser Funktion gerecht wird

„Großfamilie aus Syrien erhält 4.600 Euro Mindestsicherung“, meldete die Zeitung „Heute“ Ende Juli. Vor allem Freiheitliche und Türkise äußerten sich umgehend empört, dass eine neunköpfige Familie aus Syrien in Wien auf diese Summe komme – pro Monat und inklusive Mietbeihilfe.

Die Unterstellung, Flüchtlinge würden ausschließlich ins Sozialsystem zuwandern, scheint sich damit zu bestätigen. Großes Verständnis dafür kann es schwer geben. Was auch damit zusammenhängt, dass die Mindestsicherung gemeinhin als bedingungslose Überweisung gilt, von der es sich leben lässt – ja die im Extremfall eine Höhe erreicht, die durch Erwerbstätigkeit nicht erzielbar ist.

In Wirklichkeit ist die Mindestsicherung bei Flüchtlingen aber als Start- oder Überbrückungshilfe gedacht, bis sie Deutsch gelernt und einen Job gefunden haben. In einer Studie der Wiener Wirtschaftsuniversität (WU) ist von der „Funktion eines Sprungbretts“ die Rede. Relevant ist daher in erster Linie, wie sehr diese Funktion erfüllt wird. Hier sehen die Autorinnen Handlungsbedarf: Geflüchtete hätten besondere Bedürfnisse, „an denen das öffentliche Hilfesystem regelmäßig scheitert“. Umgekehrt könnten sie „mit dem Hilfesystem häufig nicht gut umgehen“.

Wobei: Die Integration in den Arbeitsmarkt läuft schleppend, aber nicht gar nicht. Das macht sich budgetär bemerkbar. Laut Wirtschaftsforschungsinstitut „Eco Austria“ bleibt der Unterstützungsbedarf für alle Geflüchteten, die 2015 bis 2022 nach Österreich gekommen sind, in Summe groß. 2025 wird diese Gruppe bei steigender Tendenz jedoch 2,5 Milliarden Euro an Steuern und Beiträgen zahlen – was zum ersten Mal zumindest gleich viel sein wird, wie sie an staatlichen Hilfen erhält.