Beyoncé nun Milliardärin

Als fünfter Musikstar über dieser Hürde
Die US-Sängerin Beyoncé ist laut "Forbes" nun Milliardärin. Das Magazin schätzt, dass die 44-Jährige heuer vor Steuern 148 Millionen Dollar (rund 125 Millionen Euro) eingenommen hat, was sie zur drittbestbezahlten Musikerin der Welt macht. Das frühere Destiny's-Child-Mitglied ist erst der fünfte Musikstar, der dem exklusiven Milliardärs-Club angehört. Beyoncé folgt laut "Forbes" ihrem Ehemann, dem Rapper Jay-Z, sowie den Popstars Taylor Swift, Rihanna und Bruce Springsteen.

Beyoncé erreichte den Meilenstein nun nach äußerst erfolgreichen Jahren: Ihre Renaissance-World-Tour spielte 2023 fast 600 Millionen Dollar ein. Anschließend zeigte sie 2024 mit dem Grammy-prämierten Country-Album "Cowboy Carter" eine neue musikalische Seite, bevor sie die weltweit lukrativste Welttournee einer Solokünstlerin des Jahres 2025 auf die Beine stellte.

"Forbes", für seine Ranglisten der reichsten Menschen der Welt bekannt, veröffentlichte keine genauere Schätzung des Nettovermögens von Beyoncé. Das Magazin schrieb, dass die Sängerin ihr Geschäftsimperium mit Unternehmen wie einer Haarpflegemarke, einem Whiskey-Label und einer Modelinie erweitert habe. Der größte Teil ihres persönlichen Vermögens stamme jedoch aus ihrer Musik, ihren Tourneen und der Kontrolle über die Rechte an ihrem Musikkatalog.

