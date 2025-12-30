Dokumentation über Boygroup Take That startet im Jänner

Ein erster Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die Fans erwartet. Zu sehen sind die Bandmitglieder, wie sie sich in ihren Bühnenoutfits vor einem Auftritt warm machen. "Wir standen uns sehr nahe. Wir waren die Könige der Welt", ist dazu zu hören. Und: "Aber nichts bereitete uns auf das vor, was uns in den 90er-Jahren bevorstand."

Die ehemaligen Teenidole um Gary Barlow (54) und Mark Owen (53) trennten sich Ende der 1990er-Jahre und feierten 2005 ihr Comeback. Nach dem endgültigen Rückzug von Robbie Williams (51) und Jason Orange (55) sind Take That seit 2014 als Trio unterwegs. Neben Barlow und Owen ist auch Howard Donald (57) weiterhin dabei. 2023 veröffentlichten die Briten ihr neuntes Studioalbum "This Life".