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Miss Marple kehrt zurück

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Erstmals seit 50 Jahren wieder ein neuer Fall für Miss Marple
©Penguin, APA
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50 Jahre nach Erscheinen von Agatha Christies letztem Miss-Marple-Roman "Ruhe unsanft" (1976) kehrt eine der berühmtesten Ermittlerinnen der Literaturgeschichte zurück. Bestsellerautorin Lucy Foley schreibt erstmals einen neuen Miss-Marple-Krimi - in enger Zusammenarbeit mit den Erben und Nachlassverwaltern Agatha Christies.

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Unter dem Titel "Mord im Grand Alpine Hotel" erscheint das Buch auf Deutsch am 30. September parallel zur englischsprachigen Originalausgabe, teilte der Penguin Verlag am Donnerstag mit. Foley führt Miss Marple in ein luxuriöses, abgeschiedenes Alpenhotel, in dem sich hinter eleganter Fassade ein raffiniert konstruiertes Verbrechen entfaltet: "Mit viel Gespür für psychologische Spannung verbindet Foley klassische Whodunit-Tradition mit moderner Erzählkunst - als ebenso liebevolle Hommage wie eigenständige Neuinterpretation der ikonischen Figur", heißt es in der Ankündigung.

Die Autorin bezeichnet das Projekt als Herzensangelegenheit: "Es ist eine unglaubliche Ehre, diesen Roman schreiben zu dürfen und Miss Marple anvertraut zu bekommen - meine liebste Ermittlerin aus dem Werk Agatha Christies." Lucy Foley zählt zu den erfolgreichsten Thrillerautorinnen der Gegenwart. Ihre Romane wurden weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft und in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/Penguin/Penguin

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