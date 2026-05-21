ABO

Heimische Acts für geplantem Musikstreamingbeitrag

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Auch Wolfgang Ambros unterzeichnete den offenen Brief
©APA, FLORIAN WIESER
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Der in Vorbereitung befindliche Musikstreamingbeitrag wird in der Branche weiterhin heiß diskutiert. Nach dem Österreichischen Musikrat (ÖMR), der das Vorhaben am Dienstag begrüßte, und der Ablehnung seitens Digital Music Europe (DME), meldeten sich am Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter der Musikwirtschaft mit einem offenen Brief an die Politik. Sie sprechen sich für eine Investitionsverpflichtung für Streamingdienste aus.

von

"Es geht dabei nicht um die Belastung österreichischer Unternehmen oder unabhängiger Musikschaffender", heißt es in dem von 200 Menschen aus verschiedensten Sparten der Musikwirtschaft unterzeichneten Brief. Das Anliegen unterstützen auch heimische Künstlerinnen und Künstler unterschiedlichster Genres - von 5/8erln in Ehr'n über Bibiza, Birgit Denk, den Nockis und den Seern bis hin zu Wanda und Wolfgang Ambros.

"Es geht um die Reinvestition eines kleinen Teils jener Umsätze, die am österreichischen Markt erwirtschaftet werden, in die Zukunft österreichischer Musik." Laut Gesetzesentwurf sollen Anbieter, die im Inland einen Umsatz von über zwei Millionen Euro pro Jahr mit u.a. Abos oder Werbung generieren, künftig einen Beitrag von fünf Prozent leisten.

Auch Austrian Composers Association (ACOM) sprach sich in einer Aussendung für die geplante Abgabe aus. "Wer in Österreich mit kulturellen und audiovisuellen Inhalten wirtschaftlich erfolgreich ist, sollte auch einen angemessenen Beitrag zur heimischen Kreativwirtschaft leisten", heißt es. "Es geht dabei nicht um Technologiefeindlichkeit, sondern um faire Rahmenbedingungen in einem Markt, der sich in den vergangenen Jahren stark zugunsten großer Plattformen verschoben hat."

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Senta Berger nahm Absagen nicht immer gut auf
Schlagzeilen
Senta Berger schmerzten Absagen
Musik, Selbstbestimmtheit, Ausbruch: Vivaldi als Mentor
News
"Vivaldi und ich": Ein Meister führt in die Selbstbestimmung
++ ARCHIVBILD ++ Die Toten Hosen wollen lieber einen Tick zu früh gehen
News
Die Toten Hosen hauen noch einmal alles rein
Andreas Babler will einen Beitrag von Musikstreaminganbietern einheben
Politik
Kulturministerium will Musikstreamingbeitrag ab 2027
In wenigen Wochen steht fest, wer den ORF ab 2027 führt
Politik
Bisher eine Bewerberin und ein klarer Favorit für ORF-Wahl
Drei zwischen Zukunft und Vergangenheit
Schlagzeilen
Wollners "Everytime": Ein ruhiges Monument der Trauer
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER