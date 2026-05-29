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Milli-Vanilli-Frontmann bei US-Jubiläumsfeier

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Fabrice "Fab" Morvan vom ehemaligen Pop-Duo Milli Vanilli will trotz Absagen anderer Künstler auf einer Konzertreihe zu der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Feier des 250. Jubiläums der USA in Washington D.C. auftreten. "Ich bin hier, um die Menschen zu unterhalten und zu vereinen, nicht um sie zu spalten", sagte Morvan dem Online-Musik- und Filmmagazin "Consequence".

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Neben Morvan halten bisher auch unter anderem die Rapper Vanilla Ice und Flo Rida an ihren Auftritten fest. Die Konzertreihe wird von einer nach eigenen Angaben gemeinnützigen Organisation veranstaltet, die sich den Jubiläumsfeierlichkeiten in der US-Hauptstadt widmet – diese selbst gehen jedoch auf einen Aufruf von Donald Trump zurück. Das Line-up zwischen dem 25. Juni und dem 10. Juli war am Mittwoch veröffentlicht worden. Kurz darauf sagten mehrere Künstler ihre Auftritte wieder ab, darunter die ehemalige Band von Sänger Lionel Richie, The Commodores, die Country-Sängerin Martina McBride und Poison-Frontmann Bret Michaels.

Als Grund gaben die Musiker an, dass die Veranstaltung, die nach eigenen Angaben überparteilich ist, zu politisch aufgeladen sei. "Leider hat sich das, was uns als Feier unseres Landes präsentiert wurde, zu etwas deutlich Spaltenderem entwickelt, als ich ursprünglich zugesagt hatte", schrieb Sänger Michaels auf Instagram.

Das von Frank Farian produzierte Pop-Duo Milli Vanilli feierte Ende der 1980er Jahre Erfolge, ihr Discopop-Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Ihr 1990 gewonnener Grammy wurde Robert "Rob" Pilatus und Morvan jedoch aberkannt, nachdem bekannt geworden war, dass sie nie selbst gesungen, sondern die Lippen zu den Stimmen anderer bewegt hatten. Der Vorfall gilt als einer der größten Betrugsskandale in der Musikgeschichte.

Die tatsächlichen Stimmen hinter der Band - Jodie und Linda Rocco, Brad Howell, John Davis und Charles Shaw - distanzierten sich in einem Post auf der Plattform X ebenfalls von dem Auftritt in Washington.

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