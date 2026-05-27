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Drake hat mehr Nr. 1-Hits als Michael Jackson

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Drake kann sich freuen über seinen Triumph
©Getty Images North America, APA, KEVIN WINTER
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Der kanadische Rapper Drake ist mit seinem Song "Janice STFU" laut dem Branchenblatt "Billboard" am Dienstag auf Platz 1 der US-Charts eingestiegen und hat dort damit nun mehr Nummer-1-Hits als Michael Jackson. Wie das Medium weiter berichtet, ist der Song Drakes 14. Lied auf Platz 1 der "Billboard Hot 100" - so viele hatte vor dem Rapper bisher kein anderer männlicher Künstler. Der "King of Pop" hatte 13.

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Laut der US-Zeitschrift "Variety" zieht Drake damit mit Rihanna und Taylor Swift gleich. Nur Mariah Carey mit 19 Nummer-1-Hits und die Beatles mit 20 waren noch erfolgreicher als die drei Musiker. Drake postete am Dienstag ein Bild von Michael Jackson bei Instagram. "Records broken carry on my name", reimte er dazu, was so viel heißt wie: "Rekorde, die brechen, tragen meinen Namen weiter".

Drake hatte seine Fans vor knapp zwei Wochen mit gleich drei Alben überrascht. Darauf verarbeitet der Musiker, der bürgerlich Aubrey Drake Graham heißt, unter anderem seinen öffentlich ausgetragenen Streit mit Rap-Star Kendrick Lamar. Neben dem lange erwarteten "Iceman" erschienen auch die Platten "Habibti" und "Maid Of Honour" mit insgesamt 43 Songs. "Janice STFU" ist auf "Iceman" zu finden.

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