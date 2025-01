Unter dem Aspekt des größten Publikums ist die meistunterschätzte Medien-Personalie aber der fast geräuschlos vollzogene „Krone“-Einstieg von Ex-„Woman“-Herausgeberin Euke Frank. Sie leitet den Magazinsektor und auch im Tagesgeschäft die Bereiche Frauen, Lifestyle, Wellness und Gesundheit. Herausgeber Christoph Dichand gelingt mit dieser Verpflichtung der noch größere Image-Coup als durch das Engagement von Rainer Nowak. Denn anders als der einstige „Presse“-Chefredakteur geht Frank ohne Belastung durch eine skandalträchtige Fehlleistung an Bord. Die Blattmacherin ist zudem für gesellschaftspolitischen Anspruch bekannt. Sie wirkt als weiteres Signal für einen „Krone“-Kurs zum journalistischen Respektstitel – auch im Kollegenkreis. Der akademischen Medientheorie könnte ihr liebstes Titel-Feindbild verloren gehen. Seine Print-Reichweite steigt am Sonntag von sonst 1,67 auf 2,14 Millionen an. Das Magazin ist ein Grund dafür. Dazu kommen täglich 833.000 Digital-Nutzer.

Unabhängig ob „Salzburger Nachrichten“, ORF oder „Krone“ wirkt ein Medientrend unumkehrbar: Während in einigen Parteien der Führungsanteil von Frauen schon wieder zurückgeht, steigt die weibliche Leitungsquote in den Redaktionen. Als politikjournalistischer Gegenpol zur eingangs erwähnten blau-schwarzen Männerpartie heißt das für eine FPÖ/ÖVP-Regierung: Zieht euch warm an!

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir: pp@plaikner.at