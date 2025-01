Wie sie funktioniert, zeigt FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker in seiner Reaktion zum „Die Zerstörung des ORF beginnt“ betitelten Aufschrei. Gespickt mit persönlichen Angriffen gegen den Redaktionsrat-Vorsitzenden Dieter Bornemann unterstellt er den Journalisten vom Küniglberg „helle Panik um ihre Pfründe“. Auf dem YouTube-Kanal FPÖ TV erntet er dafür 55.000 Aufrufe und eine Unzahl weitergehender Kommentare. Das ist nicht verwunderlich, doch der FPÖ-Mediensprecher, der in seiner Biografie auf der Website des Parlaments auch „Journalist, selbstständig seit 2002“ anführen lässt, spielt „teile und herrsche“. Denn prompt fragt Ernst Sittinger in der „Kleinen Zeitung“: „Kreisen manche ORF-Spitzenjournalisten (und in ihrem Kielwasser der Nachwuchs) überwiegend selbstreferenziell und gefallsüchtig in ihrer Blase?“ Der Leitartikel erntet viel Leser-Zustimmung.

Die FPÖ nutzt die interne Konkurrenz von Medien und Journalismus zur Durchsetzung der Pläne, den ORF zu kappen und den Kuchen seiner Mitbewerber durch Mitverpflegung von parteinahen Kanälen zu schmälern. Die ÖVP wirkt unter Susanne Raab, die sich mit dieser Verhandlungsführung aus der Politik verabschiedet, nicht als Bollwerk dagegen. Die anderen Parteien treten zu leise pro ORF auf.