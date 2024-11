Vorarlberg ist abgehakt, die Steiermark steht bevor, im Jänner folgt das Burgenland. Und nach der Neubestimmung der drei Landtage sind in Niederösterreich noch die größten Kommunalwahlen der Republik, die bis dann vielleicht noch keine neue Regierung hat. Das flott umgefärbte Ländle bleibt also das einzige Koalitionssignal – wie die Frage, ob es beispielhaft wirkt oder Gegenwind erzeugt.

Während über solche regionale Einflussfaktoren zuhauf spekuliert wird, erscheint ein ebenso starker Aspekt vollkommen unterbelichtet: Welche Mediennutzung prägt die Länder? Niederösterreich und das Burgenland sind die einzigen ohne angestammte Tageszeitung und die letzten, in denen ÖVP und SPÖ absolute Mandatsmehrheiten erreicht haben. Die schwarze ist schon weg, die rote wird wohl folgen. Die Parallele des Fehlens eigener täglicher Printmedien in den stärksten Parteihochburgen verblüfft. „Krone“ und „Kurier“ aus dem gemeinsamen Haus Mediaprint erreichen hier ihre prozentuell größten Reichweiten. In Niederösterreich sind sie sogar in absoluten Leserzahlen stärker als in Wien.