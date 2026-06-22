Marc Terenzi bittet seinen Kinder um Verzeihung

Tochter Summer Terenzi thematisiert in einem neuen Lied ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater. "Mein Vater wollte nie Kinder", singt die 19-Jährige auf Englisch in einem Ausschnitt des Liedes, den sie auf Instagram kurz vor ihrem 20. Geburtstag veröffentlichte. "Er war immer ein Narzisst, hat sich lieber für seine Geliebten entschieden", heißt es in dem Song.

Im Video sitzt die Sängerin auf einem Bett mit einem großen Kuschelhasen im Arm, an der Wand klebt ein Poster der Serie "Hannah Montana". Der Ausschnitt endet mit den Worten: "Für ihn werde ich nie gut genug sein, ich lerne immer noch, wie ich den Verlust verarbeite." Auf Instagram schrieb Summer, es sei einer der ehrlichsten und härtesten Songs, den sie je geschrieben habe. Sie habe viel geweint, aber es habe sie auch ein Stück weit geheilt.

Im Gespräch mit "Bild" sagte Marc Terenzi: "Ich wollte immer Vater sein. Ich will meine Kinder, ich liebe meine Kinder." Er sei in Therapie gewesen und habe sich verändert. Über seine Tochter Summer sagte er: "Summer ist eine erwachsene, starke Frau. Ich muss dieses Lied und ihr Verhalten respektieren." Er wünsche sich, es bei seinen Kindern wiedergutmachen zu können. "Das braucht Zeit. Ich hoffe darauf, eine zweite Chance zu bekommen." Laut "Bild" hat Terenzi insgesamt vier Kinder, zwei stammen aus späteren Beziehungen.