Lopez über leeres Nest: "Ich bin wieder ins Studio gegangen"

Man frage sich in dieser Situation: "Was soll ich mit diesem Freiraum und dieser Zeit anfangen?", sagte Lopez weiter. "Meine Antwort war: Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen." Dort habe sie "einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe, und ich bin wirklich begeistert".

Sie habe ein Album geschaffen mit "einigen der fröhlichsten, schönsten Songs, die nur einen Hauch von Wehmut in sich tragen". Eine der entstandenen Singles, "Proof of Love", soll im November als Bonus-Stück einer Jubiläums-Neuauflage ihres Albums "Love?" von 2011 erscheinen. Lopez' Zwillinge Emme und Max gingen aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony hervor. Das Paar war von 2004 bis 2014 miteinander verheiratet.