Liz Mitchell empört über Boney-M.-Auftritt bei Farage-Partei

"Vor aller Welt bei einer Veranstaltung aufzutreten, die Menschen in Not nicht willkommen heißt, bedeutet, die eigene Seele und Herkunft für Geld zu verkaufen", kritisierte die Sängerin. Bei der Veranstaltung der Partei von Nigel Farage in Birmingham war am Wochenende eine von Maizie Williams (75) angeführte Version von Boney M. aufgetreten. Williams' Manager, Donavon Nelson, wies auf dpa-Anfrage jede politische Nähe zu Reform UK zurück.

Man unterstütze keine Partei und mische sich nicht in Politik ein. Der Auftritt sei zunächst als Feier im Anschluss an eine Konferenz angekündigt worden. Erst im Nachhinein sei bekannt geworden, dass es sich um eine Reform-UK-Veranstaltung gehandelt habe, so Nelson.

Mitchell hatte zuvor auf Facebook berichtet, sie habe verstörte Nachrichten von Fans erhalten, die sich schockiert über den Auftritt gezeigt hätten. Die Sängerin stellte klar, dass sie damit nichts zu tun habe. Es schmerze sie zutiefst, dass ihre Musik instrumentalisiert werde.

Die Sängerin verwies auf ihre Familiengeschichte: Ihr Vater sei Teil der Windrush-Generation gewesen, die ab den späten 1940er-Jahren aus der Karibik nach Großbritannien eingewandert war, sie selbst sei aus Jamaika gekommen. Es sei wichtig, dass Großbritannien ein Land bleibe, das Einwanderer und Asylsuchende willkommen heiße.

Nelson betonte, der Auftritt habe lediglich "Freude verbreiten" sollen, "unabhängig von Hautfarbe oder Glauben" - es tue ihm leid, dass die Darbietung missverstanden worden sei.

Maizie Williams gehörte zu den Mitgliedern der von Frank Farian produzierten Popband, die vor allem in den 1970er-Jahren weltweit große Erfolge feierte. Ihre Stimme ist auf den bekannten Hits der Band allerdings nicht zu hören, weil Farian im Studio nur Mitchell und Marcia Barrett singen ließ.

"Es macht mich traurig, dass rücksichtslose Hochstapler, die keine Ahnung davon haben, wie diese Lieder tatsächlich gesungen wurden, vorgeben, jemand zu sein, der sie nicht sind", so Mitchell, die auch weiterhin mit der Musik von Boney M. auftritt. "Und das, obwohl sie wissen, dass sie selbst nie einen der Songs von Boney M. gesungen haben."

Die Rechtslage zur Nutzung des Bandnamens ist juristisch umstritten. Williams, die sich nach der Auflösung der Band Ende der 1980er-Jahre mit Mitchell zerstritt, tritt seit den 1990er-Jahren mit anderen Musikern als Boney M. featuring Maizie Williams auf. Nelson betont, der Erfolg von Boney M. sei das Werk von vier Personen gewesen, nicht einer Einzelnen. Die Rechtslage zur Nutzung des Bandnamens ist seit langem juristisch umstritten.