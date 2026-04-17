Lettlands ESC-Kandidatin Atvara

Atvara (geboren am 2. April 1993) stammt aus der Ostseehafenstadt Liepāja und hört auf den bürgerlichen Namen Liene Stūrmane. Sie studierte in der Hauptstadt Riga an der lettischen Musikakademie. Es folgten zahlreiche Castingshows im TV, darunter die lettische Ausgabe von "X Factor", jedoch ohne größeren Erfolg.

Folgerichtig setzte die Künstlerin parallel auf einen Brotjob und arbeitete als Englischlehrerin respektive studierte in Kopenhagen Marketing. Zugleich veröffentlichte Atvara 2024 ihre erste Single "Pie manis tveries", die später zur Kennmelodie der erfolgreichen Serie "Nelūgtie viesi" wurde, und ging 2025 erstmals auf Tour.

Dabei war auch die ESC-Welt der Künstlerin nie fremd, schrieb sie doch bereits 2020 und 2024 Songs für den lettischen Vorentscheid "Supernova". Am 14. Februar schließlich setzte sich Atvara bei "Supernova 2026" gegen die Konkurrenz durch und löste ihr Ticket für Wien.

Lettland nimmt heuer zum 26. Mal am Eurovision Song Contest (ESC) teil. Den Status als Newcomer hat der Baltenstaat damit eindeutig hinter sich gelassen. Im Jahr 2000 trat man erstmals beim Bewerb an - und ist seither alljährlich treuer Stammgast. Dabei kann man bereits einen Sieg beim Megabewerb vorweisen, feierte Marie N mit "I Wanna" 2002 in Tallinn doch einen klaren Sieg.

Diesem Triumph steht aber zugleich eine nicht immer von Erfolg gekrönte Geschichte in der ESC-Familie gegenüber. So schaffte man es von 2009 bis 2014 und von 2017 bis 2023 etwa durchgängig nicht, sich im Halbfinale ein Ticket für die Endrunde zu sichern. Gemeinsam mit Slowenien hält man mit 13 Fehlversuchen überhaupt den unrühmlichen Rekord an verpassten Finaltickets seit Einführung des Halbfinalsystems.

Immerhin kommt man gestärkt nach Wien, erreichte Tautumeitas mit dem Song "Bur man laimi" in Basel 2025 doch Platz 13 von 26 Ländern im Finale. Der Weg für Atvara mit ihrem Song "Ēnā" scheint also bereitet.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/supernova-winner-atvara-latvia-vienna-2026/ )