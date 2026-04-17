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Antigoni versprüht mit "Jalla" mediterranes Flair

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++ HANDOUT ++ Antigoni will mehr - und singt "Jalla" für Zypern
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Zypern will mit seinem ESC-Beitrag "Jalla" genau das, was im Song auch besungen wird: mehr. "Jalla" bedeutet im zypriotischen Dialekt so viel wie "mehr" - und genau darauf setzt die Mittelmeerinsel beim 70. Song Contest in Wien. "Jalla" ist ein energiegeladener Feel-Good-Song, der gute Laune und Lebensfreude verbreitet. Interpretin Antigoni transportiert diese Stimmung mit Ausstrahlung und Bühnenpräsenz und bringt sommerliches Flair auf die Bühne. Inhaltlich geht es bei Zypern wieder einmal um Freiheit, Spaß und darum, den Moment zu genießen - und genau das nimmt man dem Beitrag auch ab.

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Zypern setzt damit auf einen Popsong mit mediterranen Einflüssen, der traditionelle Klänge mit kraftvoller Stimme verbindet. Das Finale ist realistisch, ein Stockerlplatz wird's wohl nicht werden. Antigoni Buxton, geboren am 9. März 1996 in London, ist eine britisch-zypriotische Sängerin. Bereits mit 14 Jahren unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag und entwickelte seither einen eigenständigen Stil, der ihr kulturelles Erbe mit urbanen Einflüssen wie Pop und Hip-Hop vereint. So gelang es ihr, sich ein internationales Publikum aufzubauen. 2025 etwa tourte Antigoni mit bekannten ESC-Künstlerinnen durch Europa.

Die östlichste Mittelmeerinsel Zypern nimmt seit 1981 regelmäßig am Eurovision Song Contest teil und zählt damit zu den erfahreneren ESC-Ländern. Gewonnen hat Zypern den Bewerb allerdings noch nie. Das beste Ergebnis war ein 2. Platz: Diesen erreichte Eleni Foureira 2018 in Lissabon mit der in ESC-Kreisen mittlerweile Kultstatus genießenden Tanznummer "Fuego".

Nennenswert sind zudem drei 5. und zwei 6. Plätze. 2025 verpasste Zypern den Finaleinzug, in den Jahren davor waren Platzierungen im Mittelfeld eher die Regel.

(S E R V I C E: www.eurovision.com/stories/antigoni-releases-jalla-cyprus-2026/ )

Antigoni (Antigoni Buxton) wird Zypern beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Jalla" vertreten.

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