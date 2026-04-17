Dänemark kürte Søren Torpegaard Lund als ESC-Act

Beim Hören der elektrisch unterlegten Midtempo-Nummer kann einen durchaus der Verdacht beschleichen, dass man beim Schreiben des Beitrags - Søren Torpegaard Lund ist selbst Teil des Autorenteams - nur einen Gedanken im Kopf hatte: nämlich jenen an den Eurovision Song Contest. Dort wäre der Sänger schon 2023 gerne gelandet, scheiterte aber in der Vorauswahlshow.

Im Jahr 2026 lässt man sich nun routiniert Zeit mit dem Aufbau, um dann eher spät im Drei-Minuten-Slot daran zu gehen, die emotionale Schraube weiter zu drehen. Ob die finale Zurschaustellung des stimmlichen Volumens des 27-jährigen, vor allem musicalerfahrenen Sängers dann im zweiten Halbfinale (14. März) tatsächlich die Weichen in Richtung "Grand Final" zu stellen vermag, wird sich weisen.

Mit bisher drei Siegen, einem 2. und drei 3. Rängen hält sich Dänemark sozusagen in Lauerstellung hinter den ewigen Top Ten im ESC-Medaillenspiegel. Der letzte volle Erfolg datiert aus dem Jahr 2013, als Emmelie de Forest mit "Only Teardrops" den Wettbewerb heimholen konnte. Gleiches gelang Grethe & Jørgen Ingmann im Jahr 1963 mit "Dansevise" und den kultigen Olsen Brothers im Jahr 2000 mit einem der größten ESC-Hits der vergangenen Jahrzehnte: "Fly On The Wings Of Love".

Nicht unbedingt rund lief es in den vergangenen Jahren: von 2021 bis 2024 war im Halbfinale schon Endstation. Sissals "Hallucination" bescherte Dänemark dann zumindest einen Platz im Finale - wenn auch nur den 23. Einen letzten Platz weist die ESC-Historie bisher nur einmal, nämlich im Jahr 2002, aus.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/soren-torpegaard-lund-representing-denmark-eurovision-2026/ )