Leitartikel: Kein Grund zur Aufregung

Ja, die Gratwanderung zwischen fairer Preisgestaltung und Abzocke ist heikel. Absturzgefahr jederzeit gegeben. Aber wer so argumentiert, wie in den vergangenen Tagen argumentiert wurde – Schönfärberei inklusive –, der hat jedenfalls schon lange keine Reise mehr getan. Weil ein Reisender könnte erzählen, dass das anderswo sehr wohl anders geht. Dass Baguette und Opferkerze in der Kirche gleichermaßen und selbstverständlich mit Karte gezahlt werden können. Oder dass statt dem Glas eine Karaffe Leitungswasser ungefragt auf den Tisch gestellt wird. Kostenfrei und eisgekühlt.

Reisende können erzählen, dass jenseits der Gastro vielerorts überhaupt Dinge anders gehandhabt werden. Etwa, dass Apotheken auch am Sonntag und bis in die Abendstunden offen haben – und für diese Dienstleistung kein Aufschlag verrechnet wird. Reisende können feststellen, dass Tempo 30 Schnee von gestern ist, weil Tempo 20 vorgeschrieben ist und autofreie Innenstädte keine Ausnahme, sondern überraschend oft die Regel sind. Reisende können beobachten, dass ein Rauchverbot im Freien auf den Terrassen der Restaurants und Kaffeehäuser keine Ungeheuerlichkeit, sondern eine Selbstverständlichkeit ist. Eine Vorstellung, die im Raucherland Österreich wohl schon in der Theorie Schnappatmung auslöst.

Während bei uns beispielsweise am Sonntag zwar Zigaretten, aber keine Schmerzmittel gekauft werden können, dürfen in den Niederlanden seit Juli Tabakwaren gar nicht mehr sichtbar angeboten werden. Jegliche Werbung ist untersagt. Nichts darf Interesse wecken, schließlich will die Regierung bis 2040 den Anteil der Raucher auf weniger als fünf Prozent der Bevölkerung drücken. Politik mit Hausverstand, sagen die einen. Bevormundung schreien die anderen – vor allem in Ländern, wo die Angst und die Sorge vor Veränderung in vielerlei Hinsicht besonders stark ausgeprägt sind. Österreich zum Beispiel.

Das nächste Aufregerthema naht. Der Pfand auf Einweg-Plastikflaschen und Dosen, der ab 2025 (mit einer einjährigen Übergangsfrist) jetzt auch hierzulande Einzug hält. Zweifelsohne eine weitere schwere Prüfung im "Das brauchen wir nicht"-Land Österreich. Würstelstandbetreiber sorgen sich schon mal präventiv um ihre Existenz – 21 Jahre nach Einführung eben dieses Dosenpfands in Deutschland. Ein großes Imbissstandsterben hat dem Vernehmen nach im Nachbarland übrigens nicht eingesetzt.