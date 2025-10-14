KV-Ball 2026: Udo Jürgens inspiriert das neue Ballmotto

Bei der Red-Carpet-Mottogala im Stadlerhof Wilhering wurde das Motto des KV-Balls 2026 enthüllt: „Ich war noch niemals im Palais“. Unter Anspielung auf Udo Jürgens feierten 140 Gäste aus Wirtschaft, Kunst und Kultur den Auftakt zur kommenden Ballsaison.
Im festlich illuminierten Stadlerhof Wilhering wurde am 8. Oktober das neue Motto des KV-Balls 2026 vorgestellt. Unter dem Titel „Ich war noch niemals im Palais“ gaben der Kaufmännische Verein Linz und die WKO Oberösterreich im Rahmen einer Red-Carpet-Mottogala einen Vorgeschmack auf das gesellschaftliche Highlight, das am 31. Jänner 2026 stattfinden wird.
Stadlerhof wurde „Ein ehrenwertes Haus“
Rund 140 geladene Gäste aus Wirtschaft, Kunst, Kultur und Gesellschaft erlebten einen Abend, der musikalisch und thematisch ganz im Zeichen von Udo Jürgens stand. KV-Ballkomitee-Vorsitzende Elke Riemenschneider, KV-Präsident Andreas Zwettler und KV-Geschäftsführer Rafael Hintersteiner verwandelten den Stadlerhof gemeinsam mit Hausherrin Margit Stadler-Schauer in ein „Ehrenwertes Haus“.
„Mit dieser Premiere wollten wir zeigen, dass Ballkultur weit mehr sein kann als Tradition. Sie steht für Gemeinschaft, Lebensfreude und Udo“, erklärte Riemenschneider.
Bademantel-Hommage
Höhepunkt des Abends war die Enthüllung des Ballmottos, begleitet von einer augenzwinkernden Bademantel-Hommage der Event-Conférenciers 2:tages:bart. In Anspielung auf Udo Jürgens trugen sie Bademäntel des Traditionshauses Vossen, das auch den Künstler einst einkleidete.
„Für uns ist es mehr als nur ein Motto. Wir wollen damit ein Gefühl freilegen: die pure Lust am Leben“, betonten Zwettler und Hintersteiner. Zum süßen Finale servierte Konditormeister und WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak eine Sahnetorte, während das Team von Peter Affenzeller passende Cocktails kredenzte.
Gestalterisch sorgte das neu entworfene Ballplakat des Kreativduos Stroblbinder für Gesprächsstoff. Designer Lukas Binder erklärte seine Idee als „Tanz über Klaviertasten, Rosen als Symbol für Vergänglichkeit und einen ikonischen Bademantel als Reminiszenz an Udo“.
Die besten Bilder von der Präsentation
Tickets für den KV-Ball 2026
Wer den KV-Ball 2026 live erleben möchte, kann bereits jetzt Karten sichern: https://reglist24.com/kvball2026