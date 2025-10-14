KV-Ball 2026: Udo Jürgens inspiriert das neue Ballmotto

Höhepunkt des Abends war die Enthüllung des Ballmottos, begleitet von einer augenzwinkernden Bademantel-Hommage der Event-Conférenciers 2:tages:bart. In Anspielung auf Udo Jürgens trugen sie Bademäntel des Traditionshauses Vossen, das auch den Künstler einst einkleidete.

„Für uns ist es mehr als nur ein Motto. Wir wollen damit ein Gefühl freilegen: die pure Lust am Leben“, betonten Zwettler und Hintersteiner. Zum süßen Finale servierte Konditormeister und WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak eine Sahnetorte, während das Team von Peter Affenzeller passende Cocktails kredenzte.

Gestalterisch sorgte das neu entworfene Ballplakat des Kreativduos Stroblbinder für Gesprächsstoff. Designer Lukas Binder erklärte seine Idee als „Tanz über Klaviertasten, Rosen als Symbol für Vergänglichkeit und einen ikonischen Bademantel als Reminiszenz an Udo“.