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"KPop Demon Hunters" übersprang 600-Millionen-Marke

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Für den Hit "Golden" gab es sogar einen Oscar
©Getty Images North America, APA, FRAZER HARRISON
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Das Animations-Musical "KPop Demon Hunters" wird in der Netflix-Bestenliste seit fast acht Monaten als erfolgreichster Film des Streamingdienstes geführt. Die dort festgehaltene Zahl lautet 325,1 Mio. Abrufe. In seinen Bestenlisten bezieht sich Netflix aber nur auf die ersten 91 Online-Tage. Der Animationsfilm liegt aber weiter jede Woche in den Top Ten. Rechnet man alle Abrufzahlen zusammen, kommt man inzwischen auf rund 617 Mio. Abrufe.

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Der von Sony Pictures Animation produzierte Fantasyfilm war am 20. Juni 2025 veröffentlicht worden. Dabei geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben): Die drei jungen Frauen führen ein Doppelleben als Popstars und Dämonenjägerinnen. Plötzlich bekommen sie Konkurrenz von einer Boyband. Deren Mitglieder sind aber Dämonen, die es zu bekämpfen gilt.

Netflix unterscheidet in seinen Bestenlisten nach Filmen und Serien und unterteilt diese nach englischsprachigen und nicht-englischsprachigen Formaten - es gibt also vier Listen. Bei der Zahl der Abrufe steht "KPop Demon Hunters" aber mit Abstand vor allen anderen Formaten, auch vor der erfolgreichsten Serie "Squid Game" (gemeint ist Staffel 1 von 2021, für sie wurden 265,2 Millionen Abrufe in den ersten 91 Tagen gezählt).

Der Song "Golden" aus "KPop Demon Hunters" war der Sommerhit 2025. Neun Wochen stand er in Deutschland auf Platz eins der Single-Charts. Er ist dort nach wie vor platziert, zuletzt stand er auf Rang neun. Netflix hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 300 Millionen Abonnenten.

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