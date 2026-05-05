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Dolly Parton sagt Shows in Las Vegas ab

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Parton ist auf dem Weg der Besserung, jedoch noch nicht Konzert-fit
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Die Country-Ikone Dolly Parton (80) hat eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Staat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden, aber damals hatte die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben.

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Sie habe "eine gute und eine kleine schlechte Nachricht", sagte Parton jetzt in einem Instagram-Video. Ihr Körper spreche sehr gut auf Medikamente und Behandlungen an, es gehe ihr von Tag zu Tag besser, teilte die Grammy-Preisträgerin ihren Fans mit. Doch leider werde es noch "eine kleine Weile" dauern, bis sie wieder auf der Bühne stehen könne.

Denn die Mittel machten sie ein wenig schwindlig. Humorvoll setzte sie fort, dass es daher nicht möglich sei, auf hohen Absätzen und in schweren Strass-Kostümen mit ihren Musikinstrumenten auf die Bühne zu gehen.

Parton zog den Vergleich mit einem Oldtimer-Fahrzeug, das nach einer Komplettüberholung besser als je zuvor laufen werde. Ihr Immun- und ihr Verdauungssystem seien in den letzten Jahren aus dem Gleichgewicht geraten und sie leide an Nierensteinen, teilte der Star mit. Sie arbeite aber weiter an mehreren Projekten, versicherte Parton. Noch in diesem Jahr soll am New Yorker Broadway ein Musical mit dem Titel "Dolly: A True Original Musical" über ihr Leben herauskommen.

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