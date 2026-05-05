John Malkovich erhält kroatische Staatsbürgerschaft

"Johns lange Karriere und sein künstlerischer Erfolg sind eine große Inspiration für jüngere Generationen", sagte er. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt."

Malkovichs Urgroßmutter und Urgroßvater wanderten aus Ozalj in Zentralkroatien in die Vereinigten Staaten aus. Der 72-Jährige hat sich bereits mehrfach in dem Balkanland aufgehalten, sowohl privat als auch als Gast bei Theateraufführungen.