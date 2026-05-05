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John Malkovich erhält kroatische Staatsbürgerschaft

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Seine Urgroßeltern stammen aus Zentralkroatien
©Afp, GETTy, APA, ARTURO HOLMES
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US-Filmstar John Malkovich hat nun auch einen kroatischen Pass. Der Schauspieler, der kroatische Vorfahren hat, habe "eine neue Rolle übernommen und ist kroatischer Staatsbürger geworden", erklärte Kroatiens Innenminister Davor Bozinovic am Dienstag im Onlinedienst X nach einer feierlichen Zeremonie. Auch Ministerpräsident Andrej Plenkovic begrüßte Malkovich als neuen Landsmann.

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"Johns lange Karriere und sein künstlerischer Erfolg sind eine große Inspiration für jüngere Generationen", sagte er. Er fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass er seine kroatischen Wurzeln stolz pflegt."

Malkovichs Urgroßmutter und Urgroßvater wanderten aus Ozalj in Zentralkroatien in die Vereinigten Staaten aus. Der 72-Jährige hat sich bereits mehrfach in dem Balkanland aufgehalten, sowohl privat als auch als Gast bei Theateraufführungen.

PARK CITY, UTAH - JANUARY 27: John Malkovich attends the "Opus" Premiere during the 2025 Sundance Film Festival at Eccles Center Theatre on January 27, 2025 in Park City, Utah. Arturo Holmes/Getty Images/AFP (Photo by Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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