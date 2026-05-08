Komkon 2026 in Wien: Kommunikationsbranche diskutiert Mut, Vertrauen und Zukunft der Medien

Mit der Komkon 2026 setzten der Public Relations Verband Austria und APA-Comm ein deutliches Signal für die Weiterentwicklung der Kommunikationsbranche in Österreich. Die Konferenz versammelte am 7. Mai in Wien Expertinnen und Experten aus Public Relations, Journalismus, Wirtschaft, Politik, Technologie und Gesellschaft.

Den inhaltlichen Rahmen gaben drei Eröffnungskeynotes vor: Doris Schmidauer, Motivatorin, Beraterin und „First Volunteer“, Stefanie Rupp-Menedetter, Chief Communications Officer bei ProSiebenSat.1 Media SE, sowie AMS-Chef Johannes Kopf sprachen über Mut, Verantwortung und die Rolle professioneller Kommunikation in Zeiten tiefgreifender Veränderung.

Panels zu Vertrauen, Medien und Transformation

Im Zentrum des Konferenztages standen aktuelle Herausforderungen der Kommunikationsarbeit. Unter dem Titel „Think Big! Neuer Mut, große Möglichkeiten“ diskutierten Marcel Friederich, Catharina Fendt von Ikea Österreich, Brigitte Uitz-Dallinger, Kommunikatorin des Eurovision Song Contest, und Monika Fiala, Geschäftsführerin von Einwegpfand. Moderiert wurde das Panel von Christian Kneil von der APA.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Informationsqualität und Vertrauen. Im Panel „Trust, Propaganda, Fake News & Informationsqualität“ sprachen Peter Klimek von der MedUni Wien, Andreas Seling von Dorda Rechtsanwälte, Helene Voglreiter, Redaktionsleiterin für Verifikation im ORF, und Verena Krawarik, Leiterin des APA-medialab. Moderiert wurde die Diskussion von Nana Siebert vom „Standard“.

Auch die Arbeitswelt stand im Fokus. Unter dem Titel „Arbeitswelt, Transformation & Kommunikation“ diskutierten Johannes Kopf, Karin Hermann-Arnold von der Vollpension, Petra Mödlhammer-Prantner von der Asfinag, Michaela Buttazzoni von BDO sowie Eva Mandl von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Durch das Gespräch führte Jörg Spreitzer, CEO von Great Place To Work.