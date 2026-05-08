Komkon 2026 in Wien: Kommunikationsbranche diskutiert Mut, Vertrauen und Zukunft der Medien

Die Komkon 2026 von PRVA und APA-Comm brachte am 7. Mai in Wien führende Stimmen aus Kommunikation, Medien, Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Im Mittelpunkt standen Keynotes, hochkarätige Panels und praxisnahe Impulse zu Künstlicher Intelligenz, Transformation, Resilienz und Informationsqualität.
Mit der Komkon 2026 setzten der Public Relations Verband Austria und APA-Comm ein deutliches Signal für die Weiterentwicklung der Kommunikationsbranche in Österreich. Die Konferenz versammelte am 7. Mai in Wien Expertinnen und Experten aus Public Relations, Journalismus, Wirtschaft, Politik, Technologie und Gesellschaft.
Den inhaltlichen Rahmen gaben drei Eröffnungskeynotes vor: Doris Schmidauer, Motivatorin, Beraterin und „First Volunteer“, Stefanie Rupp-Menedetter, Chief Communications Officer bei ProSiebenSat.1 Media SE, sowie AMS-Chef Johannes Kopf sprachen über Mut, Verantwortung und die Rolle professioneller Kommunikation in Zeiten tiefgreifender Veränderung.
Panels zu Vertrauen, Medien und Transformation
Im Zentrum des Konferenztages standen aktuelle Herausforderungen der Kommunikationsarbeit. Unter dem Titel „Think Big! Neuer Mut, große Möglichkeiten“ diskutierten Marcel Friederich, Catharina Fendt von Ikea Österreich, Brigitte Uitz-Dallinger, Kommunikatorin des Eurovision Song Contest, und Monika Fiala, Geschäftsführerin von Einwegpfand. Moderiert wurde das Panel von Christian Kneil von der APA.
Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Informationsqualität und Vertrauen. Im Panel „Trust, Propaganda, Fake News & Informationsqualität“ sprachen Peter Klimek von der MedUni Wien, Andreas Seling von Dorda Rechtsanwälte, Helene Voglreiter, Redaktionsleiterin für Verifikation im ORF, und Verena Krawarik, Leiterin des APA-medialab. Moderiert wurde die Diskussion von Nana Siebert vom „Standard“.
Auch die Arbeitswelt stand im Fokus. Unter dem Titel „Arbeitswelt, Transformation & Kommunikation“ diskutierten Johannes Kopf, Karin Hermann-Arnold von der Vollpension, Petra Mödlhammer-Prantner von der Asfinag, Michaela Buttazzoni von BDO sowie Eva Mandl von der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation der Wirtschaftskammer Wien. Durch das Gespräch führte Jörg Spreitzer, CEO von Great Place To Work.
Europa, Resilienz und neue Narrative
Die Frage, wie Europa seine Zukunft erzählt, prägte das Panel „Europa & Resilienz“. Inputs kamen von Othmar Karas, Präsident der European Forum Alpbach Foundation, Karl-Heinz Grundböck von der Parlamentsdirektion, Wencke Hertzsch vom Büro für Mitwirkung der Stadt Wien, APA-Chefredakteurin Maria Scholl, Kommunikationswissenschaftlerin Nana Walzer und Alexander Soucek von der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Moderiert wurde die Runde von Politik-Influencer und Journalist Andreas Grassl.
Künstliche Intelligenz als Treiber der Kommunikationsarbeit
Mit „Future, KI & Innovation in Comms“ widmete sich die Komkon 2026 einem der zentralen Zukunftsthemen der Branche. Alexander Oswald, Präsident der Österreichischen Marketing-Gesellschaft, führte durch die Diskussion mit Katharina Schell, stellvertretende APA-Chefredakteurin, Vlad Gozman, Gründer von TEDxVienna, Stefan Kollinger, Chief Innovation Officer des ORF, Gerhard Kürner, CEO von 506.ai, sowie Bewegtbild-KI-Expertin Stephanie Meisl.
Die Breakout-Sessions vertieften diese und weitere Themen praxisnah. Unter anderem standen „KI Search“ der COPE Group, „Zwischen Prompt und Posts“ von APA-Comm, „Influencer Relations“ von Ikea sowie „Krisenkommunikation im Praxistest“ der bettertogether group auf dem Programm.
Abschluss mit der Runde der Chefredakteurinnen
Den Schlusspunkt der Komkon 2026 setzte die „Runde der Chefredakteurinnen“. Isabelle Daniel, Politik-Chefredakteurin von oe24, Katharina Schmidt, Chefredakteurin der „Wiener Zeitung“, und Karin Zauner, Chefredakteurin der „Salzburger Nachrichten“, diskutierten unter der Moderation von Elke Ziegler aus der ORF-Wissenschaftsredaktion.
Bereits am Vorabend hatte der Pre-Event „Mut.Macht.Momente.“ den thematischen Auftakt geliefert. Sängerin Sofia Reyna und Podcast-Star Stefan Lassnig teilten dort persönliche Mutgeschichten in entspannter Networking-Atmosphäre.
Die Komkon 2026 zeigte damit einmal mehr, wie breit die Themen der Kommunikationsbranche inzwischen gefasst sind: von Medienvertrauen und demokratischer Resilienz über Arbeitswelt und Europa bis hin zu Künstlicher Intelligenz und Innovation.