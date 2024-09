Die KI-Revolution

Common Room, so der Name des Restaurants in der Nähe von Kings Cross in der britischen Hauptstadt, ist das Vorzeigeprojekt von Josef Chen, einem der Gründer des Gastro-Start-ups Kaikaku – der Firmenname leitet sich von einem japanischen Begriff ab, der die Änderung von Geschäftsprozessen beschreibt. Wobei Änderung in diesem Fall untertrieben ist: Der gebürtige Linzer Chen will nichts weniger als die weltweite Gastronomie revolutionieren. Dabei klingt es vergleichsweise simpel, wenn er es beschreibt: "Wir bauen intelligente Maschinen für Restaurants." Die Idee dahinter: Ein Restaurant gleicht ja einer Fabrik, bei der laufend bestimmte Aufgaben zu einer bestimmten Zeit zu erfüllen sind. Und oft sind es immer die gleichen Aufgaben. Das Ziel von Chen: Lösungen für die Gastronomie anbieten, mit denen diese Aufgaben automatisiert und damit günstiger werden. In dem Bowl-Lokal wird die KI-Technologie von Kaikaku gleich mal in der Praxis ausprobiert. "Wir haben in dem Lokal die Kosten eines Cafés, aber den Umsatz eines Restaurants", erklärt Chen im Gespräch mit News. Eventuell wird Kaikaku, das vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde und bereits 40 Mitarbeiter hat, aber weitere Restaurants selbst betreiben – die ersten Erfahrungen waren durchaus positiv.

Nicht nur die Zubereitung von Gerichten, auch die Kontrolle der Lebensmittel sowie die Überwachung einzelner (menschlicher) Arbeitsschritte kann die KI übernehmen. Eine Idee, die so wie viele andere Entwicklungen durch KI durchaus zu grundsätzlichen Fragen führt: Werden Menschen sukzessive aus Gastrojobs gedrängt? Wird es in Zukunft nur noch Maschinen in Küchen, Restaurants und Kaffeehäusern geben? Josef Chen, dessen Eltern in Linz ein Restaurant betreiben, stellt klar: "Wir wollen nicht alles automatisieren, die Mitarbeiter sollen aber in Zukunft nicht hinter der Theke stehen, sondern davor." Auch bei der nötigen Bürokratie – Stichwort Überwachung der Kühlung – könne die KI helfen, die Mitarbeiter zu entlasten und die ständig gleichen Aufgaben abzuwickeln. Aber Chen weiß zugleich, dass der Trend eindeutig in Richtung KI-Robotik geht und nicht aufzuhalten sein wird. Bei Gästen gab es bereits gemischte Reaktionen, nicht alle sind überzeugt vom Einsatz nichtmenschlicher Arbeitskräfte. "Es wird sicher auch Widerstand der Kunden geben."