Sabine Herlitschka: „Lernen von jenen, die anderer Meinung sind“

News: Was lernen Sie gerade?

Ich engagiere mich bei der Initiative „Mehr Grips“. Hier lerne ich einmal mehr, was möglich ist, wenn Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen gemeinsam in sachlichen und konstruktiven Gesprächen ein Ziel verfolgen. Dabei konzentrieren wir uns auf die entscheidenden Zukunftsfragen Bildung, digitale und ökologische Transformation sowie soziale Stabilität in der Gesellschaft.

News: Von wem lernen Sie?

Immer am meisten von jenen, die anderer Meinung sind als ich. Im Minimum übe ich dabei die Kraft des Perspektivenwechsels und manchmal sogar mehr …

News: Was kann man von Ihnen lernen?

Am besten genau das.