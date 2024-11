Ein weiterer Fokus sollte darauf liegen, dass der Verlust der Zivilgesellschaft auf dem Spiel steht. Was heißt Redefreiheit? Was ist das Gegenteil ­davon? Was ist Cancel Culture – eine ­Errungenschaft oder schon eine prä­faschis­toide Entwicklung?

Wir müssen aufzeigen, dass nicht eine Gruppe entscheiden kann, was eine andere Gruppe zu tun, zu denken und zu fühlen hat. Also wie funktionieren soziale Zusammenhänge, und wie funken da die sozialen Medien rein? Das wären alles Themen für einen neu gedachten Geografie-Unterricht oder vielleicht für politische Fächer oder für Ethik.

Ein Riesenthema ist das Konzept der Wahrheit. Wo ist überall Betrug möglich? Wer besitzt welche Daten, wer nutzt diese wie, wem gehören Medien, wer nutzt welche Medien zu welchem Zweck? Ein Klassiker, den man nie vergessen darf: Man sollte die Menschenrechte studieren und darüber reden, warum sie in ihrer gültigen Form besser sind als alle Alternativen.

Ich glaube, wenn man diese Sachen als junger Mensch lernt, versteht und verinnerlicht, könnte es durchaus sein, dass sich die nächste Generation auch eine schöne Zivilgesellschaft erarbeitet.

Wenn man das alles außer Acht lässt, seinen Emotionen freien Lauf lässt und das eigene Denken und Verstehen mehr und mehr an Wikipedia und in ChatGPT auslagert, darf man sich nicht wundern, wenn am Schluss jemand anderer für einen denkt.