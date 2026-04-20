Katy Perry warf in Rom Kreditkarte in Trevi-Brunnen

Das Video, das die Künstlerin selbst auf Instagram veröffentlichte, verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin gönnte sich danach eine kleine Tour durch die Hauptstadt, mit Stationen auf dem Petersplatz, wo sie sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog. Auf dem Petersplatz trug Perry ein zweifarbiges Kleid mit schwarzem Top und weißem, weit schwingendem Rock. Die Sängerin grüßte vor der Kamera die Fans, indem sie ein "Halleluja" anstimmte.

Katy Perry war beruflich in der Ewigen Stadt: Am Samstagabend trat sie im Kongresszentrum La Nuvola im EUR-Viertel bei einer privaten Firmenveranstaltung eines bekannten Haushaltsgeräteherstellers auf.