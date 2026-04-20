ABO

Katy Perry warf in Rom Kreditkarte in Trevi-Brunnen

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Video auf Instagram verbreitete sich rasch
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
US-Popstar Katy Perry hat während eines Rom-Besuchs den Trevi-Brunnen besichtigt. Die Sängerin, teilweise von einer Kapuzenjacke verdeckt, wollte den Münzwurf-Brauch befolgen, improvisierte jedoch mangels Kleingeld auf ihre eigene Weise: Statt Münzen zog sie ihre Kreditkarte hervor und warf sie ins Wasser. Laut Tradition soll man eine Münze in den Brunnen werfen, um sich die Rückkehr nach Rom zu sichern.

von

Das Video, das die Künstlerin selbst auf Instagram veröffentlichte, verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken. Die Sängerin gönnte sich danach eine kleine Tour durch die Hauptstadt, mit Stationen auf dem Petersplatz, wo sie sofort die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich zog. Auf dem Petersplatz trug Perry ein zweifarbiges Kleid mit schwarzem Top und weißem, weit schwingendem Rock. Die Sängerin grüßte vor der Kamera die Fans, indem sie ein "Halleluja" anstimmte.

Katy Perry war beruflich in der Ewigen Stadt: Am Samstagabend trat sie im Kongresszentrum La Nuvola im EUR-Viertel bei einer privaten Firmenveranstaltung eines bekannten Haushaltsgeräteherstellers auf.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Das Unterdrücken von negativen Emotionen kann zur Belastung werden
Gesundheit
Toxische Positivität: Zu viel Optimismus kann schaden
Wenn die Erektion nicht hält, können PDE-5-Hemmer helfen
Gesundheit
Was bedeutet eine Prostata-OP fürs Sexleben?
Bang Bang Chicken für den Ofen
Gesundheit
Knuspertrend im Ofen: Bang Bang Chicken mit Fusion-Twist
Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn"
Technik
Bezos-Rakete setzt Satellit in falscher Umlaufbahn ab
Meeresspiegel wird zur Gefahr für die Stadt
Technik
Venedig sinkt ab: Experten sehen Verlagerung der Stadt als Option
Therons Vater versuchte, sie und ihre Mutter umzubringen
Schlagzeilen
Mutter erschoss Vater: Theron "nicht verfolgt" davon
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER