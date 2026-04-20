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Knuspertrend im Ofen: Bang Bang Chicken mit Fusion-Twist

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Bang Bang Chicken für den Ofen
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Videos zeigen gern das "crunch"-Geräusch beim Reinbeißen: Wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, kommt kaum am "Bang Bang Chicken" vorbei - und passend dazu kursieren auch im Internet reichlich Rezepte zu dem zerrupften Hendl. Bei dem Gericht handelt es sich um knusprig frittierte Hendlteile, die in einer würzigen, süßen Mayo-Chili-Sauce gewendet werden.

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Beim Stöbern im Netz kommt heraus, dass Bang Bang Chicken eigentlich aus der Szechuan-Küche kommt und ein komplett anderes Gericht ist: Zwar spielt hier Hendl auch die Hauptrolle, aber es wird gekocht. Und anschließend kräftig geschlagen - daher das "Bang Bang", so dass das Fleisch weich zerfasert. Serviert wird das Fleisch eher als Salat in einem süß-scharfen Dressing mit Gurken.

Aber auch aus dem Ofen wird das Bang Bang Chicken, wunderbar knusprig. Außerdem wurde das Fleisch nicht in der Mayo gewendet, sondern sie wurde als Dip serviert. Die Gurken aus dem Original-Rezept gibt es hier als Beilagensalat - allerdings nach einem koreanischen Rezept. Zusammen mit Basmatireis, entsteht so ein spannendes Fusion Cooking.

Zutaten für 2 Portionen

- 1 Gurke

- 1 TL Salz

- 2 TL Sesamöl

- 4 EL Reisessig (alternativ Weißweinessig)

- 1/2 TL Zucker

- 3 EL Sesamkörner (geröstet)

- 1 TL Chiliflocken

- Pfeffer

- 60 ml Mayonnaise

- 45 ml Sweet Chili Sauce

- 3 TL Sriracha Sauce

- 1 EL Limettensaft

- 1 Ei (Größe M)

- 100 g Pankomehl

- 100 g Weizenmehl (Type 405)

- 1 Hendlbrustfilet (300 g)

- 3 EL Sonnenblumenöl

- 160 g Basmatireis

- 1 Frühlingszwiebel

Zubereitung

- Zuerst den Gurkensalat zubereiten: Gurken waschen und grob würfeln. In ein Sieb geben, mit ca. 1 TL Salz bestreuen und über dem Waschbecken ca. 10 Minuten ziehen lassen (so entwässern die Gurken). Sesamöl, Reisessig, Zucker, 2 EL Sesamkörner, Chiliflocken und Pfeffer in einer Schüssel verquirlen. Die (abgetropften) Gurken unterheben und ca. 15 Minuten ziehen lassen.

- Mayonnaise, Sweet Chili Sauce, 2 TL Sriracha Sauce und Limettensaft verrühren.

- Panierstraße aufbauen: Ei mit 1 TL Sriracha Sauce in einem tiefen Teller verquirlen. Pankomehl mit Salz und Pfeffer würzen und ebenfalls in einen tiefen Teller geben. Das Mehl auf einen flachen Teller streuen.

- Backofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen.

- Die Hendlbrust in ca. 3 x 4 cm dicke Stücke schneiden und zuerst rundherum im Mehl wenden, dann durch das Ei ziehen und zuletzt rundherum im Pankomehl wenden. Die Hendlteile auf das Backblech legen und die Oberseite mit Öl einpinseln. Im Backofen (je nach Größe der Fleischteile) ca. 15-20 Minuten backen, bis das Bang Bang Chicken knusprig ist.

- Parallel den Basmatireis laut Packungsanleitung zubereiten.

- Frühlingszwiebel waschen und abtrocknen. Die Wurzel und den dunkelgrünen, trockenen Teil wegschneiden. Die Frühlingszwiebeln dann in feine Ringe schneiden.

- Das Bang Bang Chicken mit etwas Chili-Mayo beträufeln und mit den Sesamkörnern garnieren und zusammen mit dem Gurkensalat und dem Basmatireis servieren.

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Julia Uehren

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