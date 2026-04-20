Was bedeutet eine Prostata-OP fürs Sexleben?

Welche Folgen eine OP konkret haben kann, hängt davon ab, wo an der Prostata operiert wird. Axel Merseburger von der Deutschen Gesellschaft für Urologie erläutert das anhand eines Vergleichs.

Man müsse sich die Prostata wie eine Orange vorstellen: Bei gutartigen Vergrößerungen werde oft nur innen das Fruchtfleisch herausgeschält. Da passiere nichts mit der Sexualität - weil die Nerven außen an der Schale liegen. "Bei diesen Operationen kommt es in der Regel auch nicht zu Inkontinenz und auch nicht zu einer Erektionsproblematik", sagt der Urologe.

Was allerdings passieren kann, wenn Teile der Prostata weggehobelt werden: Die Ejakulation bleibt danach aus. Dann habe man nur noch einen "stummen Samenerguss", sagt Merseburger. Denn einen Orgasmus kann man weiterhin haben.

"Was gleich bleibt, ist die Lust. Wenn die vorher nicht da war, wird sie nicht besser", sagt er und fügt an: "Aber sie wird auch nicht schlechter durch diese Art OP."

Bei Prostatakrebs indes wird oft die gesamte Drüse operativ entfernt. Um im bildlichen Vergleich zu bleiben: Die ganze Orange inklusive der Schale ist weg - und damit manchmal auch Nervenverbindungen, die für Erektionen wichtig sind.

"Es kommt hier darauf an, ob nervenschonend operiert wurde und wie fit der Mann ist", sagt Merseburger. Entsprechend kann die Erektionskraft dann manchmal eingeschränkt oder auch ganz verschwunden sein.

Was dann helfen kann: Medikamente wie sogenannte PDE5-Hemmer, zu denen auch Viagra zählt - aber auch Penisprothesen. Das sind Implantate, die in den Penis eingesetzt werden und oft mittels eines Pumpmechanismus eine Erektion ermöglichen.

Der Samenerguss ist - anders als bei Ausschabungen, wo das nicht passieren muss - nach der vollständigen Entfernung der Prostata immer trocken, die Fruchtbarkeit verloren. Der Orgasmus könne sich manchmal anders anfühlen: kürzer oder weniger intensiv, aber das sei individuell ganz unterschiedlich.

Die Libido werde durch die OP an sich meist nicht beeinträchtigt, sagt der Urologe. Aber es sei manchmal die gesamte Situation, die dazu beitragen kann, dass sie schwindet. "Da hat der Mann eine Krebsdiagnose, Nebenwirkungen, Angst. Und das kann die Lust verändern."