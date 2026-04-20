Toxische Positivität: Zu viel Optimismus kann schaden

Dadurch entsteht auch ein Gefühl, immer optimistisch bleiben zu müssen - und genau darum geht es in der toxischen Positivität. Allerdings kann das Unterdrücken von negativen Emotionen dafür sorgen, dass sie dann irgendwann unkontrolliert herauskommen oder selbst zu einer Belastung werden.

Vielleicht läuft auf der Arbeit alles super und es gibt keine Probleme. Vielleicht werden sie aber auch einfach nicht thematisiert. Fehler werden nicht angesprochen und Schwierigkeiten übergangen, so Schöler. Das kann ein Anzeichen dafür sein, dass immer alles zu positiv dargestellt wird.

Auch Vertröstungen wie ein "bald wird es ruhiger", wenn die Arbeitslast zu viel ist, können ein Anzeichen sein. Denn statt eine Lösung für das Problem zu finden, bleibt das Problem einfach bestehen. Da hilft es auch nicht positiv zu bleiben.

Nicht immer alles positiv zu sehen, bedeutet nicht, dass man nur noch negativ denken sollte. Stattdessen sollte einfach den Gefühlen Raum gegeben werden. Die Gefühle wahrzunehmen verhindert, dass sie sich immer mehr aufstauen. Und mit den echten Emotionen kann auch geantwortet werden, wenn etwa in einem Meeting gefragt wird, wie es einem geht. Ist man zum Beispiel überfordert, sollte man das teilen können, ohne sich rechtfertigen zu müssen, so Schöler.

Und manchmal kann leicht negatives Denken auch hilfreich sein. Denn wer ein Problem aus mehreren Perspektiven betrachtet, kann besser Lösungsansätze finden. Auch konkret darüber nachzudenken, was schiefgehen kann, hilft Klarheit zu gewinnen und Ängste aus dem Weg zu schaffen, so Schöler.