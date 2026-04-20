Bezos-Rakete setzt Satellit in falscher Umlaufbahn ab

Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn"
Die leistungsstarke Schwerlastrakete "New Glenn" des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem dritten Start einen Satelliten in der falschen Umlaufbahn abgesetzt. Die genauen Hintergründe seien vorerst noch unklar, teilte Blue Origin mit. "Wir untersuchen das derzeit und werden ein Update geben, wenn wir detailliertere Informationen haben." Die "New Glenn" war zuvor planmäßig vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Staat Florida gestartet.

Erstmals geschah das mit einer zuvor bereits verwendeten Raketenstufe. Diese Raketenstufe landete nach dem Start auch diesmal wieder auf einer Plattform im Atlantik. Der Satellit namens "Blue Bird 7" sei dann allerdings in einer zu niedrigen Umlaufbahn abgesetzt worden, wie auch der Hersteller AST SpaceMobile bestätigte.

Die "New Glenn"-Rakete hatte es beim Erstflug im Jänner 2025 direkt ins All geschafft. Beim zweiten Flug rund zehn Monate später hatte die Rakete zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde NASA ins All gebracht. In Zukunft will Blue Origin mit der "New Glenn"-Rakete dem Unternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.

This screen grab taken from a Blue Origin broadcast shows the booster of Blue Origin's New Glenn rocket landing on a floating platform in the Atlantic Ocean on April 19, 2026. Blue Origin, the US space company of Amazon founder Jeff Bezos, successfully reused and recovered a booster for its New Glenn rocket on April 19, confirming its mastery of a technical feat that could boost its launch cadence and expand its rivalry with SpaceX. (Photo by BLUE ORIGIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BLUE ORIGIN / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

