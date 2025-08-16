News Logo
ABO

Kanaren-Krimi: "Lava und Lügen auf Lanzarote"

Subressort
News
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Neuer Kanaren-Krimi
©Haymon Verlag, APA
  1. home
  2. Aktuell
  3. News
Flores & Santana nennen sich die Buchhändler Rotraut Schöberl und Erwin Riedesser in ihrem Zweitberuf als Krimi-Autorinnen. Dass sie dabei die Kanaren als Schauplätze krimineller Handlungen wählen, gibt ihnen reichlich Gelegenheit für kulinarische und kulturgeschichtliche Inselexpeditionen voller Lokalkolorit. Nach La Palma und Teneriffa ist nun die vulkanische Landschaft einer anderen Insel Schauplatz eines Falles.

von

In "Lava und Lügen auf Lanzarote" stirbt ein Kunsthändler unter mysteriösen Umständen in einer Lavaröhre. Am Tatort werden Bilder eines Malers gefunden. Eine gute Freundin des Journalisten Ben Rodriguez kennt die Frau des toten Kunstmanagers und erbittet Unterstützung in dem mysteriösen Fall. Und schon wird aus einem mit Kunst, Kulinarik und entspannten Reportage-Recherchen angereicherten Urlaub eine aufregende Ermittlung.

(Flores & Santana: "Lava und Lügen auf Lanzarote. Ein Kanaren-Krimi", Haymon Verlag, 300 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3-7099-7990-7)

INNSBRUCK - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA / Haymon Verlag

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Yungblud bei den Aufnahmen zu seinem vierten Album "Idols"
News
"Yungblud. Are you ready, boy?": Ein Musiker im Wandel
Marco Wanda blickt zurück auf Erfolge und Verluste
News
Marco Wanda schonungslos offen in Buch über Marco und Wanda
Strahlender Sonnenschein in St. Pölten
News
Letzter Frequency-Tag abermals bei großer Hitze angelaufen
Kratky prägte den Ö3-Wecker jahrzehntelang
Schlagzeilen
Ö3-Star Robert Kratky hört mit sofortiger Wirkung auf
Bernhard Strobel erhält renommierte deutsche Auszeichnung
News
Celan-Preis an österreichischen Übersetzer Bernhard Strobel
Neuer Roman von Raphaela Edelbauer
News
Raphaela Edelbauer stellt "Die echtere Wirklichkeit" vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER