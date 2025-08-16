Kanaren-Krimi: "Lava und Lügen auf Lanzarote"

In "Lava und Lügen auf Lanzarote" stirbt ein Kunsthändler unter mysteriösen Umständen in einer Lavaröhre. Am Tatort werden Bilder eines Malers gefunden. Eine gute Freundin des Journalisten Ben Rodriguez kennt die Frau des toten Kunstmanagers und erbittet Unterstützung in dem mysteriösen Fall. Und schon wird aus einem mit Kunst, Kulinarik und entspannten Reportage-Recherchen angereicherten Urlaub eine aufregende Ermittlung.

