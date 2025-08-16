Kanaren-Krimi: "Lava und Lügen auf Lanzarote"

Flores & Santana nennen sich die Buchhändler Rotraut Schöberl und Erwin Riedesser in ihrem Zweitberuf als Krimi-Autorinnen. Dass sie dabei die Kanaren als Schauplätze krimineller Handlungen wählen, gibt ihnen reichlich Gelegenheit für kulinarische und kulturgeschichtliche Inselexpeditionen voller Lokalkolorit. Nach La Palma und Teneriffa ist nun die vulkanische Landschaft einer anderen Insel Schauplatz eines Falles.
In "Lava und Lügen auf Lanzarote" stirbt ein Kunsthändler unter mysteriösen Umständen in einer Lavaröhre. Am Tatort werden Bilder eines Malers gefunden. Eine gute Freundin des Journalisten Ben Rodriguez kennt die Frau des toten Kunstmanagers und erbittet Unterstützung in dem mysteriösen Fall. Und schon wird aus einem mit Kunst, Kulinarik und entspannten Reportage-Recherchen angereicherten Urlaub eine aufregende Ermittlung.
(Flores & Santana: "Lava und Lügen auf Lanzarote. Ein Kanaren-Krimi", Haymon Verlag, 300 Seiten, 14,95 Euro, ISBN 978-3-7099-7990-7)
