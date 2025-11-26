25 Jahre Kabarettpreis: Jubiläumsgala im Globe Wien

In einem starken Jahrgang wurden sechs Auszeichnungen vergeben: Der Kuseng (Kian Kaiser) erhielt den Förderpreis, Antonia Stabinger wurde für ihr Solo „Angenehm“ mit dem Programmpreis geehrt, der Onlinepreis ging an Andreas Rainer (Wiener Alltagspoeten), und die Science Busters wurden bereits zum dritten Mal mit dem Kabarettpreis in der Kategorie TV ausgezeichnet. Das Kabarett Simpl erhielt den Sonderpreis.

Der Hauptpreis 2025 ging an Berni Wagner, der sich mit gewohnt lakonischem Humor bedankte: „Ich halte ja nix von Preisen in der Kunst. Außer, ich krieg einen.“ Josef Hader gratulierte per Videobotschaft: „Er ist das Beste aus beiden Welten, Kabarett und Comedy.“

Die Bandbreite der prämierten Arbeiten reichte von politisch-satirischen Programmen bis hin zu populären Internetformaten und traditionsreichen Bühnenensembles.