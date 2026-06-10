Jay-Z und Eminem machen wieder zusammen Musik

Markoff postete am Wochenende auf Instagram eine Liste mit den Titeln des Albums, auf der auch die Namen von Eminem und Jay-Z zu lesen waren. Die beiden sollen laut Markoff auf dem Album Rapper Rakim würdigen. Das letzte Mal waren die beiden dem Bericht zufolge auf dem Lied "Renegade" zu hören, das 2001 auf Jay-Zs Album "The Blueprint" veröffentlicht wurde.