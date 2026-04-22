Jambim und dichtere Intervalle: Die Wiener Linien zum ESC

Gebrandet ist die Discotram an den drei Showtagen 12., 14. und 16. Mai zwischen 14 und 22 Uhr mit "Vienna 12 Points"-Paneelen, wie viele Öffivehikel derzeit mit entsprechenden Fahnen und pendelt als rollende Minidisco zwischen Volkstheater und Stadthalle. Ansonsten dient die "WL x Song Contest"-Bim in der ESC-Woche ab 11. Mai bei den Otto-Wagner-Pavillons am Karlsplatz als fixe "Sound Lounge" - lädt also auch stationär zum entspannten Musikgenuss.

In Kooperation mit der JamGang wird die Bim etwa zur offenen Bühne, bei der verschiedene Musikaffine bei improvisierten Konzerten auftreten. Und bei Singalongs wird das Nahverkehrsobjekt am 13. und 15. Mai von 16 bis 22 Uhr zur Karaokebühne, auf der gemeinsam ESC-Klassiker und neuere Hits intoniert werden können.

Ganz im ESC-Rhythmus schwingen auch die U-Bahn-Stars, also jene Kunstschaffende, die an bestimmten Standorten des Wiener Öffinetzes als Straßenmusikanten arbeiten. Zwischen 4. und 16. Mai stehen hier die Performances unter dem Motto "70 Jahre ESC", wobei es am Urban-Loritz-Platz nahe der Stadthalle auch einen Pop-up-Standort geben wird. Der Urban-Loritz-Platz ist dann auch eine jener Haltestellen im Netz, die für das Event vielsprachig mit Zusätzen versehen werden. So wird die Station "Rathaus" bei der Durchsage um "Eurovision Village" ergänzt, der "Praterstern" um "EuroClub" und "Urban-Loritz-Platz" mit dem Königssiegel "Eurovision Main Venue".

Aber auch all jene, denen der ESC herzlich wurscht ist und die nur schnell von A nach B durch die Stadt kommen wollen, werden in der Song-Contest-Woche vom Megaevent profitieren. Schließlich verstärken die Wiener Linien rund um den Song Contest ihr Angebot, weshalb die U-Bahnen in einem dichteren Intervall unterwegs sind und die nahe der Stadthalle verkehrenden Straßenbahnlinien 6, 18 und 49 längere Betriebszeiten haben werden.

(S E R V I C E - www.wienerlinien.at/song-contest )