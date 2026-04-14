Israels ESC-Kandidat Noam Bettan singt "Michelle"

Noam Bettan steht regelmäßig mit seiner Band auf der Bühne und gilt als erfahrener Livemusiker. Für Israel tritt er im ersten Halbfinale am 12. Mai an. Der Singer-Songwriter (geboren am 5. März 1998) begann seine musikalische Laufbahn vor rund acht Jahren. 2023 veröffentlichte er sein Debütalbum, mehrere seiner Singles schafften es an die Spitze der israelischen Radiocharts und erzielten Millionen Streams auf den gängigen Plattformen.

Israel kann eine erfolgreiche ESC-Bilanz vorweisen. Das Land gab 1973 sein Debüt und gewann bis dato viermal. Den ersten Sieg holten 1978 in Paris Izhar Cohen & The Alpha-Beta mit "A-ba-ni-bi". Bereits 1979 folgte in Jerusalem der nächste Triumph: Gali Atari und Milk & Honey gewannen mit "Hallelujah". 1998 sorgte Dana International mit "Diva" für den dritten Sieg. Zuletzt triumphierte Netta 2018 mit "Toy". 2025 erreichte Israel in Basel mit Yuval Raphael dann hinter Österreich den 2. Platz.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/noam-bettan-releases-song-for-vienna-michelle/ )