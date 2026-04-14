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Israels ESC-Kandidat Noam Bettan singt "Michelle"

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++ HANDOUT ++ Hat wohl den härtesten Job beim ESC 2026: Noam Bettan vertritt Israel
©Shai Franco, APA, EBU
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Noam Bettan hat heuer beim Song Contest von Wien vermutlich den härtesten Job. Der 27-Jährige vertritt nach den vehement im Vorfeld geführten Debatten um einen möglichen Ausschluss des Landes Israel beim 70. Eurovision Song Contest. Damit setzt das Land in Wien auf einen im eigenen Land bekannten Künstler. Der tritt mit dem Song "Michelle" an. Noam, der aus einer französischen Familie stammt und in Israel aufgewachsen ist, verbindet in seiner Musik internationale Einflüsse mit modernem Pop. "Michelle" wird auf Hebräisch, Englisch und Französisch gesungen und kommt als emotionaler Popsong daher.

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Noam Bettan steht regelmäßig mit seiner Band auf der Bühne und gilt als erfahrener Livemusiker. Für Israel tritt er im ersten Halbfinale am 12. Mai an. Der Singer-Songwriter (geboren am 5. März 1998) begann seine musikalische Laufbahn vor rund acht Jahren. 2023 veröffentlichte er sein Debütalbum, mehrere seiner Singles schafften es an die Spitze der israelischen Radiocharts und erzielten Millionen Streams auf den gängigen Plattformen.

Israel kann eine erfolgreiche ESC-Bilanz vorweisen. Das Land gab 1973 sein Debüt und gewann bis dato viermal. Den ersten Sieg holten 1978 in Paris Izhar Cohen & The Alpha-Beta mit "A-ba-ni-bi". Bereits 1979 folgte in Jerusalem der nächste Triumph: Gali Atari und Milk & Honey gewannen mit "Hallelujah". 1998 sorgte Dana International mit "Diva" für den dritten Sieg. Zuletzt triumphierte Netta 2018 mit "Toy". 2025 erreichte Israel in Basel mit Yuval Raphael dann hinter Österreich den 2. Platz.

(S E R V I C E - www.eurovision.com/stories/noam-bettan-releases-song-for-vienna-michelle/ )

Noam Bettan wird Israel beim Eurovision Song Contest (ESC) 2026 in Wien mit dem Song "Michelle" vertreten.

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